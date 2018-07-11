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11 Temmuz 2018 12:28

Atakan Mert Biçer satrançta Aliağa’nın gururu oldu

Satrançta Aliağa’nın altın çocuğu olan tanımlanan Atakan Mert Biçer, Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlenen Avrupa okullar arası satranç turnuvasında üçüncü olarak Aliağa ilçesinin gururu oldu.

Atakan Mert Biçer satrançta Aliağa’nın gururu oldu

11 Temmuz 2018 12:28


Atakan Mert Biçer, Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlenen Avrupa okullar arası satranç turnuvasına katıldı. 25 ülkeden 343 sporcu yarıştığı turnuvada Biçer, büyük bir başarı göstererek üçüncü oldu. Aynı zamanda, ülkemizi 13 yaş Türkiye Satranç Genç Milli takımında da temsil eden Biçer’in bu başarısı Aliağa ilçesinde de sevinçle karşılandı. Başta ailesi olmak üzere, Aliağa Belediyesi Başkanı Serkan Acar ve satranç öğretmeni Uğur Yaşar’a teşekkür eden genç sporcu, başarısının en büyük sırrının çalışmak olduğunu belirtti.




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