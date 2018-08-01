Ataması yapılan hakim ve savcılara veda yemeği

Düzenlenen etkinliğe Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Garnizon Komutanı Atğm. Umur Kılıç, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, eşi Nevin Badem Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, eşi Hakim Tuna Tekin, Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mert Gümüşay, eşi Sedef Gümüşay tayini çıkan hakimler adliye çalışanları katıldı.

Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mert Gümüşay yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“2018 yılı adli yargı yaz kararnamesiyle adliyemizden ayrılacak olan Cumhuriyet Başsavcımız Celal Tekin, Savcı ve hâkim arkadaşlarımız için bir veda yemeği düzenledik. İki yıl gibi süreçte arkadaşlarımızla birlikte adalet dağıtmak gibi zor bir görevi üstlendik. Bu süreçte yargıda birlik ruhuyla dayanışma içerisinde Ödemiş halkına kaliteli bir hukuk sistemi sunduğumuz kanaatindeyim. Bu süreçte tayinleri çıkan arkadaşlarımızla birlikte hukukun üstünlüğü adına elimizden gelenin en iyisini yaptık. Zor süreçler yaşadık. Adliyemizin birlik ve beraberliğin mimarı olan başsavcımıza teşekkürü bir borç bilirim. Ben Başsavcımız ve tayinleri çıkan savcı ve hâkimlerimizle çalışmaktan onur duydum. Hepsinin başarıları daim olsun."

Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu da, “Adalet Komisyonu Başkanımız Cumhuriyet başsavcımız ve savcı ve hâkimlerimizle birlikte bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Özelikle Temmuz ayı içerisinde devletimizi sıkıntıya sokan o adi süreci ilçemizde bitirmek üzere birlikte hareket ettik. Çok güzel çalışmalara imza atıldı. Bu süreçte adliyemiz yara almadan büyük bir titizlikle çalışmaları yerine getirdi. Bu güzel gecenin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederim. Hâkim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar dilerim" dedi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ise "Vedalar hüzünleri barındırır. Hâkim ve savcılar için en önemli olan şeylerden bir tanesi adil olmaktır bu doğaldır. Ama adilde görünmek gerekir. Adil davranmamız konusunda başta devlet büyüklerimiz ve arkadaşlarımız herkes bize inandı. Bu konuda olumlu bir hava oluşmasında bizlere yardımcı oldu. Bizimle birlikte tayinleri çıkan arkadaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılarını dilerim” ifadelerini kullandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de ataması çıkan savcı ve hâkimlere 2 yıllık süreçte çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından tayinleri yapılan Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Hakim Tuna Tekin, Cumhuriyet savcısı Tuğba Akalın, Serdar Güntaş, Burak Deveci, Hakim Gökhan Özgan, Halit Aslan, Vildan Aydın’a plaket takdimi yapıldı. Program gece geç saatlere kadar bandrol müzik grubunun seslendirdiği eserlerle devam etti.

İşte o atamalar

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ve eşi hakim Tuna Tekin İzmir Adliyesine ,ödemiş Cumhuriyet Savcısı Tuğba Akalın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı Serdar Güntaş Ankara Cumhuriyet Savcılığına Hakim Gökhan Özgan Gaziantep Hakimliğine, Hakim Halit Aslan Van Hakimliğine, Cumhuriyet savcısı Burak Deveci Konya Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı,Hakim Vildan Aydın Ağrı Patnos atandı.