Ata'nın anısına, çeyrek asırlık koşu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80. ölüm yılında geleneksel "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" ile anılacak. 4 Kasım Pazar sabahı, Anayasa Meydanı ile Zübeyde Hanım Kabri arasında gerçekleşecek koşu içinse kayıtlar başladı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu”, bu yıl 25'inci kez Atatürk sevdalılarını Karşıyaka'da buluşturacak. Spora büyük önem veren Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım anısına düzenlenen etkinlik, 4 Kasım Pazar günü saat 09.00'da gerçekleşecek. Anayasa Meydanı'nda bir araya gelecek katılımcılar, toplam 4 bin 200 metrelik mesafeyi koşarak Zübeyde Hanım Kabri'ne ulaşacak.

Kayıtlar başladı

10 yaş ve üzeri herkese açık olan koşuda; ‘aile' ve engelliler için ‘tekerlekli sandalyeli' ile ‘sandalyesiz' kategorileri de olacak. Organizasyona katılmak isteyenlerin, 3 Kasım Cumartesi saat 12.00'a kadar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na ve “www.karsiyaka.bel.tr” adresli internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabileceği ifade edildi. Etkinliğe ilişkin 0232 367 00 60 ve 0549 522 02 27 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabileceği ifade edildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, etkinlikle ilgili, "Karşıyakamızda, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü rehber edindiğimiz Ata'mızı ve en değerli emanetimiz olan annesi Zübeyde Hanım'ı, bir kez daha bize yakışan şekilde anacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz" dedi.