Atatürk karikatürleri görücüye çıktı

Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde açılan sergide Atatürk’ün şimdiye kadar hiçbir yerde sergilenmemiş karikatürleri görücüye çıktı.

İzmir’de bulunan Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde açılan sergide, Atatürk’ün şimdiye kadar hiçbir yerde sergilenmemiş karikatürleri görücüye çıktı. ’Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet’ isimli sergi Milli Mücadele döneminin şimdiye kadar araştırılmamış bir yönüne, o yılların mizah basınına ışık tutuyor. ‘Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet’ sergisinde araştırmacı yazar İsmail Şen’in 1919 ile 1938 yılları arasında 50’ye yakın yerli ve yabancı mizah yayınından Türkçe’ye çevirisi yapılarak oluşturulmuş eserler yer alıyor.

Ziyaretçilerini hayran bıraktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün belki de hiç görülmemiş karikatürlerinden oluşan serginin açılışına başta İzmirli karikatür sanatçıları olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Milli Mücadele kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün o yıllarda yayınlanan karikatürlerin yer aldığı özel seçki büyük beğeni topladı. Atatürk’ün çizgilerle anlatıldığı sergiyi konuklar hayranlıkla gezdi.

Her biri belge niteliğinde

Çoğunluğu 1920’li yıllarda yayınlanan dergilerden toplanan Atatürk karikatürlerinden oluşan sergi aynı zamanda Atatürk’ün sanata, sanatçıya, basın özgürlüğüne ve mizaha verdiği değeri de bir kez daha gözler önüne serdi. Sergide Atatürk’ün boksör, güreşçi veya elinde süpürge ile yerleri süpürürken, bilardo masası başında olduğu karikatürler yer alıyor. Osmanlıca dergilerin yanı sıra yabancı dergilerde yer alan karikatürler Mustafa Kemal Atatürk’ü alışık olmadığımız bir açıdan, çizgilerle mizahi bir şekilde yansıtıyor. Cumhuriyet öncesi yakın tarihle ilgili önemli bilgiler veren ve belge niteliğinde olan karikatürlerden oluşan sergi 24 Mayıs tarihine kadar Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.