Atatürk koşusuna ‘rekor' katılım

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" bu yıl rekor katılımla gerçekleşti. Anayasa Meydanı'ndan başlayıp Zübeyde Hanım Kabri'nde son bulan koşuya, 10 ile 80 yaş arası, 2 bin Atatürk sevdalısı katıldı.

Karşıyaka Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 80. ölüm yılında geleneksel “Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu” ile andı. Bu yıl 25'inci kez gerçekleştirilen organizasyon; Anayasa Meydanı'ndaki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Bin 729'u kayıtlı, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı koşuda, 40 çift ‘anne-baba ve çocuk' olarak, aile kategorisinde ter döktü.

Sahilden Girne Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nı takip eden katılımcılar, 4 bin 200 metrelik parkur sonunda Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na ulaştı. Büyük heyecanın yaşandığı koşuda ilk 3'e girenlere törenle madalya verilirken, tüm sporculara tişört ve anı madalyası dağıtıldı. Kadın ve erkekler yaş kategorilerinin yanı sıra, engelliler ve aile kategorilerinin de yer aldığı koşu renkli görüntülere sahne oldu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, organizasyonla ilgili, "Spora büyük önem veren Atatürk ve O'nu Türk milletine kazandıran annesi Zübeyde Hanım'ı bir kez daha Karşıyakamıza yaraşır bir organizasyonla anmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla; Atatürk sevdamızı ve bizlere emanet ettiği değerlerin yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tüm katılımcılarımızı yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum" dedi.