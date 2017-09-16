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16 Eylül 2017 13:28

Atatürk Mahallesi ikinci defilesini düzenledi

Urla Atatürk Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından MOTTO Garden’da 2.

Atatürk Mahallesi ikinci defilesini düzenledi

16 Eylül 2017 13:28

Defile ve Çini Sergisi düzenlendi.



Kahvaltı eşliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin, “Geçen yıl cesur bayanlarımızın dinamikliğinin ve özgüvenlerinin gücüyle bir defile yaptık. Bugünde bu defilenin ikincisini düzenledik. Her yaşta özgüven sahibi kursiyerlerin cesur yürekliliği, kararlığı ve tabi ki hocamız Fatma Hanımın da desteğiyle bugün burada karşınızdayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Kahvaltının ardından dernek kursiyerleri yıl boyunca aldıkları eğitimin ardından kendi tasarlamış oldukları elbiselerle muhteşem bir defile sundu. 7’den 70’e her yaşta özgüven sahibi kadınların yapmış oldukları defile ise büyük alkış aldı.




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