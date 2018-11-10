Atatürk, Türkiye'nin en büyük Atatürk Maskı'nda anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde Türkiye'nin en büyük, dünyanın 10. büyük rölyef maskı olan İzmir'deki Atatürk Maskı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı.

İzmir'in simgeleri arasında yer alan Türkiye'nin en büyük, dünyanın 10. büyük rölyef maskı olan Atatürk Maskı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Maskı İzmir'e kazandıran Buca Belediyesinin düzenlediği 'Atatürk ve Cumhuriyet' isimli etkinlikte Buca Belediyesi Semt Evleri kursiyerleri, cumhuriyetin ilk yıllarına ait kıyafetlerle, etkinliğe katılanlara o dönemi yaşattı.

Etkinliğe katılan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, mask içinde faaliyete geçirdikleri eğitim atölyesi ile bilgiler de vererek, "Atatürk'e yakışacak ebatlardaki maskımız kentimizde yükseldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün maskına bir anlam kazandırmak istedik ve o ne isterdi diye düşündük ve bu maskın içine eğitim kattık. Yine bir 10 Kasım günü buradayız. Yine tüm Türkiye'de hayat durdu. O acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Atamızı saygıyla andık. Ona bağlılığımızı bir kez daha dile getirdik. Onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz ama onun bize kazandırdıklarının umudu ile de ilerlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Zeybek gösterisiyle birlikte Atatürk'ün vals yaptığı sahnenin de canlandırıldığı etkinlikte kursiyerlerin seslendirdiği Atatürk'ün sevdiği şarkılar ise izleyenlerin duygulu anlar yaşamasına neden oldu.

Etkinliğin ardından Atatürk Maskı'nın içinde yer alan “Bir Diriliş Öyküsü, Mustafa Kemal'den Türkiye Cumhuriyetine” isimli sergi gezildi. Vatandaşların beğenisini büyük kazanan sergide, tarihe ışık tutan kitapların yer aldığı kütüphane, Kurtuluş Savaşı mücadelesinden kalan tarihi objeler ve Atatürk'ün resimleri ile kahraman Türk askeri ve kadınlarının tarihi kıyafetleri gözler önüne serildi.