Atatürk'ün mirası Balkanlılar Halk Dansları Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 13.'sü düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları Festivali coşkulu bir törenle başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 1935 ve 1936 yılında iki kez gerçekleştirilip sonlandırılan ve 71 yıllık aranın ardından, 2007 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirilen “Balkanlılar Halk Dansları Festivali” 13. kez start aldı. 9 Balkan ülkesinin katıldığı festivalin açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Miora Stefan, Bosna-Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, Balkan derneklerinin temsilcileri, festivalde yer alan ülkelerin dans grupları ve İzmirliler katıldı.

Atatürk'ün mirası

Çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın ardından 13. Balkanlılar Halk Dansları Festivali'nin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ben konuklarımıza İzmir'i anlatırken ‘Balkan şehri' tanımlaması yapıyorum; çünkü burada Balkan ülkelerinden gelen pek çok insan yaşıyor. Büyük dahi, büyük devlet adamı Atatürk, 1935 yılında Balkan ülkelerini tekrar bir araya getirmek, barışa yardımcı olmak için Balkan Halk Dansları Festivali'ni düzenledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' düsturunu tüm dünya öğrendi. İki yıl yapılabilen ardından Atatürk'ün rahatsızlığı ve ikinci dünya savaşı gibi nedenlerle gerçekleştirilemeyen halk dansları festivaline İzmirliler sahip çıktı. İnsanların birbirini, kültürlerini tanımasına hizmet eden en büyük faktör, halk dansları ve müziğidir. Umarım ülkenize dönerken buradan çok güzel hatıralarla ayrılırsınız. Sizler bizim barış elçilerimizsiniz. Hepinize ‘hoş geldiniz' diyor dünya barışına katkıda bulunmanızı diliyorum" dedi.

Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak ise yaptığı konuşmada, Atatürk'ün mirasına sahip çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti.

Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski de, iki ülke arasındaki dostluğun ve kültürel bağların çok köklü olduğunu belirterek

şunları söyledi:

"Birçok ülkede diplomatik görevlerde bulundum ancak Türkiye'de olduğumda kendimi ülkemdeymişim gibi hissediyorum. Bu duygu Türk ve Makedon halkı arasındaki dostlukların bir sonucudur. Türkiye ve Makedonya arasında dünyada az rastlanan ilişki bulunmaktadır. Festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Festivalin açılış gösterisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü halk dansları topluluğu 'Zeybek' oynadı. Büyük beğeni ile izlenen halk oyunları gösterisinin ardından törene katılanlar ve halk oyunları ekipleri Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Gündoğdu Meydanı; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'ın halk oyunları gösterileri ile renklendi.

Üç gün boyunca Balkan rüzgarı esecek

Ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen konuk dansçılar, iki gün boyunca Gaziemir Sarnıç ve Çiğli Cumhuriyet Meydanı, Buca Kasaplar ile Bornova Çamdibi Atatürk Parkı'nda gösteriler sergileyecek. Festival 26 Ekim akşamı Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde mübadele öyküsünü anlatan 'Neresi Sıla Bize Neresi Gurbet' isimli tiyatro oyunu ile sona erecek.