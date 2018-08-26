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26 Ağustos 2018 10:22

Avcı Ramadan Yaz Konserleri, Cem Adrian ile final yaptı

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, Aliağa Belediyesinin ’Yaz Konserleri’ kapsamında sahne aldı.

Avcı Ramadan Yaz Konserleri, Cem Adrian ile final yaptı

26 Ağustos 2018 10:22

Maviyle yeşilin bir araya geldiği 72 dönümlük Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilen ’Yaz Konserleri’nin sonuncusunda hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı, en güzel parçalarını Aliağalılar için söyledi.



Türkiye müzik endüstrisinin bilindik kuralları dışında, kendi çizdiği çizgilerde yürüyen sanatçı Cem Adrian’ın Aliağa’da verdiği konsere yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Ünlü sanatçının konserini yakından izlemek isteyen hayranları günün erken saatlerinden itibaren Avcı Ramadan’a akın etti. Aliağa Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında hayranları ile buluşan olan Cem Adrian, “Ben Seni Çok Sevdim, “Mutlu Yıllar”, “Yağmur” ve “Beni Affet Bu Gece” parçalarıyla konserine başladı. Konserin devamında “Sen Gel Diyorsun”, “Sarı Gelin”, “Ela Gözlüm, “Mihriban” ve “Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım” türkülerini seslendiren Cem Adrian adeta hayranlarına türkü ziyafeti verdi.



“Aliağa her şeyin en güzeline layık”


Konserin finalinde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Avcı Ramadan’daki ’Yaz Konserleri’nin sonuncusuna gelindiğini ifade ederek, “Bu akşam çok özel bir sanatçıyı Aliağa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de katılımınızdan dolayı sizlere etmek istiyorum. Yaz konserlerinin sonuna geldik, umarım keyif almışsınızdır. Her şey gönlünüzce olsun. İlk konserde de söylemiştim siz her şeyin en güzeline layıksınız” dedi.



Cem Adrian ve Başkan Serkan Acar’dan özçekim


Başkan Serkan Acar konuşmasının ardından ünlü şarkıcıya yaz konserlerine katılımlarından ötürü teşekkür ederek hediye takdim etti. Ayrıca ’Yaz Konserleri’ boyunca sunuculuk görevini üstlenen Radyocu Arif Güven’e de teşekkür ederek plaketini takdim etti. Sonrasında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Cem Adrian ve Arif Güven seyircileri de arkalarına alarak bir özçekim gerçekleştirdi. Sadece çok renkli sesiyle değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserlere imza atan başarılı müzisyen Cem Adrian, yaklaşık 2 saat süren konserinin finalini “Herkes Gider Mi?” isimli parçasıyla gerçekleştirdi.




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