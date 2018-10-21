Avdan dönerken traktörün altında kalarak can verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kendi kullandığı traktörü ile avdan dönen şahıs, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Şahsın sabah sosyal medya hesabında av fotoğraflarını paylaşarak "Bugünkü nasip bu" dediği görüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi girişinde dün saat 10.30 sıralarında 35 D 9228 plakalı traktörle avdan dönen Ahmet Bahar (63), direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekibine ve Ödemiş Jandarma Komutanlığına haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör belinin üzerinden geçerek ağır yaralanan Bahar'ı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Devrilen traktör ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Acil serviste tedavi altına alınan Ahmet Bahar, tüm müdahalelere rağmen dün akşam kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bahar'ın kaza geçirmeden 2 saat önce av fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, "Bugünkü nasip bu" yazdığı görüldü.