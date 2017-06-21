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21 Haziran 2017 09:47

AVM yangınında 8 milyon TL kül oldu

İzmir’de bir AVM’de çıkan ve güçlükle söndürülen yangında, ortaya çıkan zararın 8 milyon TL olduğu belirtildi.

AVM yangınında 8 milyon TL kül oldu

21 Haziran 2017 09:47


İzmir-Bergama karayolu Küçükkaya mevkinde bulunan bir alışveriş merkezi (AVM), sabaha karşı çıkan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Osman Burcu’ya ait olduğu belirtilen AVM’de sabaha karşı 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Bergama İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edilen yangın şiddetini artırırken, büyüyen yangın 4 saatin sonunda söndürülebildi.



Yangının bilançosu 8 milyon lira


Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen AVM yangınında zararın yaklaşık 8 milyon lira olduğu belirtilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile hemen yanı başında bulunan bir başka AVM’ye sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen alışveriş merkezinde, yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.




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