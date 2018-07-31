Avrupa Birliğinden İzmir’e övgü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu mücadele için çalışıyor; uygulamaları gelecek vaat ediyor. İzmir, Türkiye’de öncü olan bir şehir. Sadece güzelliğiyle değil, yenilik şehri olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor” dedi.

İzmir, kentlerin ulaşım sorunlarına yönelik toplu taşıma, trafik ve ulaşım altyapısı odaklı çözümlerin ele alındığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı’na evsahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliği ile düzenlenen “İzmir’de Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Çalıştayı”nda İzmir’deki mevcut ulaşım yapısı incelenirken, uluslararası en iyi uygulamalar sunuldu ve İzmir’de planlanan Akıllı Ulaşım Sistemi projelerine yönelik değerlendirilmeler yapıldı.

Adım adım hedefe

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot ile Dünya Bankası Akıllı Ulaştırma Mimarisi ve Restorasyonu Uzmanı Dr. Khaled El Araby’in de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Akıllı Ulaşım Sistemi’ne yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, “Toplu taşımı özendiren yeni politikalar geliştiriyoruz. Kent merkezlerinin genellikle yaya ve bisiklet ulaşımına yönelmesini öncelik alan bir seçimimiz var. İzmir’de Türkiye’ye öncü, örnek işler yapılıyor. Bunun genel çerçevesini de karbon salımını azaltmak ana fikri üzerine kuruyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020’ye kadar taahhüt ettiği ’yüzde 20 karbon salımını azaltma’ sözünü adım adım yerine getiriyor” dedi.

"İzmir’i örnek alın ona yaklaşın"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Ali Bodur ise İzmir’de hayata geçirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri ve mevcut durum hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Münih Üniversitesi’nde Sistem Mimarisi dersi de veren, Dünya Bankası’nda Akıllı Ulaştırma Mimarisi ve Restorasyonu Uzmanı Dr. Khaled El Araby, İzmir’e ilk defa geldiğini belirterek, Türkiye’nin her şehrinde İzmir gibi ulaşımda ‘tek kart’ın geçerli olması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği’nde önceden bu sorunun yaşandığını ama artık tek kart modeline geçildiğini hatırlatan El Araby, “Dünya Bankası olarak teknik desek sağlıyoruz. Fiber optikle ilgili olarak çalışmalar da yaptık. İzmir’de en büyük fiber optik ağı var ve bu ağ farklı bir yapıya sahip. Akıllı bir ağdan bahsediyoruz. Akıllı bir şehir olarak İzmir’i örnek almanızı, ona yaklaşmanızı öneriyorum” dedi.

"İzmir sadece güzelliğiyle değil yenilikçiliğiyle de büyülüyor"

İzmir’de olmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot ise “İzmir insanı büyülüyor. İzmir sadece güzelliğiyle değil yenilik şehri, inovasyon şehri olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor” dedi.

Ulaşım ve üretimde çevreci model konusunda 21. yüzyılda tüm zorlukları yenmeye çalıştıklarını belirten Begeot sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir çevre bırakmak gibi.. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu mücadele için çalışıyor; uygulamaları gelecek vaat ediyor. İzmir’de farklı bir şey var. Bu bölge eşsiz bir karaktere sahip. Türkiye’nin pek çok yere gittim ama İzmir’in benzersiz olduğunu düşünüyorum. İzmir Türkiye’de öncü olan bir şehir. İzmir her konuda olduğu gibi, çevre konusunda da bizim yanımızda. İzmir ayrıca bisiklet kullanımı ve bunun organizasyonunda da yine öncü.”