Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği'nden İzmir Ekonomi'ye görev

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi, Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği'nin (ELFA) üyesi oldu.

49 ülkeden ve dört kıtadan 150'den fazla hukuk fakültesinin üye olduğu birliğin yönetim kuruluna da İEÜ Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Begüm Bulak Uygun seçildi. Doktor Uygun, birliğin tek Türk yönetim kurulu üyesi olurken, İEÜ Hukuk Fakültesi birliğe üye Türkiye'deki 7 fakülteden biri oldu. ELFA'da 2009 - 2016 yılları arasında Türkiye'yi temsil eden ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu'nun önerisi ve yönetim kurulunun oybirliğiyle seçilen Doktor Uygun, “ELFA, hukuk eğitimi ile ilgili birçok yasal konunun tartışılması için uluslararası bir forum olarak işlevi görüyor. Bugün 49 ülkeden ve dört kıtadan 150'den fazla hukuk fakültesinin üye olduğu birlik, hukuk eğitimi ile maddi hukuka ilişkin güncel konular ele alıyor. Birlik genel kurulunda her yıl alanında en başarılı doktora tezine de ELFA ödülü veriliyor. 2019 yılında da üye hukuk fakülteleri işbirliğiyle ELFA yaz okulu başlayacak” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Türkiye'yi ELFA yönetim kurulunda en iyi şekilde temsil edeceğini kaydeden Doktor Uygun, birliğin hukuk alanındaki araştırmacılara hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün öneminin aktarılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.