Avrupa’dan sonra Türkiye’de de bisiklet kullanımına dikkat çektiler

Şehirlerde yaşanan ulaşım sorununa dikkat çekmek, kısa mesafe şehir içi seyahatler için bisikletin de bir alternatif ulaşım aracı olarak kullanılabileceğini anlatmak isteyen bir grup bisikletçi, dünyada yaygınlaşan ’Bisikletli Olsan Çoktan Varmıştın’ etkinliğini İzmir’de de yaptı. Bisikletçiler, akşam iş dönüşü yoğun trafiğin yaşandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na geldi. Buraya bisikletleriyle yoğun trafikte rahat rahat gelen gençler, Göztepe Üst Geçidi’ne pankart asarak eylem yaptı. Gençler pankarta ise, "Bisikletli Olsan Çoktan Varmıştın" diye yazdı. Bisiklet kullanımına dikkat çeken bisikletçiler, bisikletin temiz ve pratik bir ulaşım aracı olduğunu belirterek, tüm kişileri bu eylemi diğer şehirlerde de yaygınlaştırmaya davet etti.

Bisikletçilerin bu eylemi ilk önce İtalya’da başlamış, İspanya’da devam etmiş ve ardından da tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamıştı.