Avukat Koçanalı, CHP'den Bornova belediye başkanlığına talip oldu

İzmir'in tanınmış avukatlarından Onur Koçanalı, CHP'den Bornova belediye başkanlığı için aday adaylık başvurusunu yaptı.

Bornova'dan belediye başkanlığı için kolları sıvayan Avukat Onur Koçanalı, aday adaylığı başvuru belgelerini CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven'e teslim etti. Teslim töreninde ilçe yönetiminin desteğini alan Koçanalı, "En gencinden en yaşlısına destek verdiğimiz koca genç çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi, gönlümüzde ve yakamızda. Atatürk ilke ve devrimlerinin sorumluluğu omuzlarımızda; her kesim ve görüşten yurttaşımızın yararına sosyal demokrat belediyeciliği uygulayabilmek için Bornova belediye başkan aday adaylığı için başvurdum. Bu onurlu görev için başvuran tüm başkanlık ve meclis üyesi adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.