Avukatlar yılbaşını erken kutladı

AÖG hukuk bürosu, Seferihisar Euphoria Aegean Otel’de düzenlenen gecede bir araya geldi. Gece katılanlar Sefa Cheshmberah’ın şarkıları eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı. Yaklaşık 110 personelin katıldığı gecede 5 ile 10 yıl arasında çalışanlara teşekkür plaketi verildi. Gecede konuşma yapan kurucu ortaklardan Kurtuluş Atalay, “Ortaklarımızla birlikte yola çıkarken kendimize bazı hedefler koyduk. Bu hedeflerimize sizinle birlikte sağlam adımlarla ilerliyoruz. Büyümemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl başlattığımız geleneksel yılbaşı kutlamasını, geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi. Kurucu ortak İzzet Öztürk ile Alper Gültekin, bu özel gecede ayrıca Ikarus Hukuk Yazılım şirketinin kuruluşunu da kutladıklarını dile getirdi.