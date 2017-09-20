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20 Eylül 2017 12:51

Avukatlardan anlamlı ziyaret

İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu ve Genç Avukatlar Meclisi üyesi avukatlar, Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Avukatlardan anlamlı ziyaret

20 Eylül 2017 12:51


Adalet Bakanlığından alınan özel izin çerçevesinde, İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu ve Genç Avukatlar Meclisi üyesi avukatlar, Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, tutuklu ve hükümlü çocuklarla görüşme imkanı da bulan ziyaretçi avukatlar, sorunları ve çözüm önerilerini de konuştu. Baro ve komisyon üyeleri tarafından temin edilen toplarda, çocuklara hediye edildi.


Ziyarette yer alan ve çocuklarla yapılan söyleşi sırasında İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Betül Harmanşah, Cezaevi Komisyonu Üyesi Av. Tekin Özkan ve Genç Avukatlar Meclisi’nden Av. Gamze Kaya avukatlık mesleğinin öneminden bahsederek, suça sürüklenme ve tekrar suç işlenmesinin önüne geçilmesi anlamında meslek sahibi olmanın gerekliliğini vurguladı.


Ziyarette, infaz kurumunda bulunan çocuklar tarafından yapılan halk oyunları gösterisi ise göz doldurdu.




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