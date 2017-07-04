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04 Temmuz 2017 15:43

Axel Ngando imzayı attı

Göztepe, son olarak Fransız ekibi Bastia forması giyen Axel Ngando ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Axel Ngando imzayı attı

04 Temmuz 2017 15:43


Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Bastia’da geçiren Axel Ngando ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 13 Temmuz 1993 tarihinde Paris’te dünyaya gelen Ngando, Rennes altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takım ile profesyonel futbol hayatına adım attı. 2013 yılında ülkemizde gerçekleşen U20 Dünya Kupası’nda Fransa forması altında 5 maça çıkan Ngando, 2013-2014 sezonunda Auxerre, 2014-2015 sezonunda ise Angers takımlarında forma giydi. 2015-2016 sezonunda Bastia’ya transfer olan Ngando, burada son 2 sezonda 46 maçta görev aldı.




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