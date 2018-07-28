Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 01:33

Ay tutulması Çeşme’yi daha da güzelleştirdi

Yüzyılın ay tutulması, İzmir’in Çeşme ilçesinde de binlerce kişi tarafından izlenip kaydedilirken, gökyüzündeki görsel şölen Çeşme’yi daha da güzelleştirdi.

Ay tutulması Çeşme’yi daha da güzelleştirdi

28 Temmuz 2018 01:33



Çeşme’de de ay tutulması çıplak gözle izlenebilirken, tatilciler, yüzyılın ay tutulmasını cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştılar. Ay tutulmasını hayranlıkla izleyen tatilciler, en iyi fotoğraf karesi yakalayabilmek ve en iyi videoyu çekebilmek için çaba gösterirken, yüzyılın en uzun ay tutulması Çeşme’nin doğal güzelliğine ayrı bir renk getirdi.



Yüzyılın en uzun ay tutulması, saat 20.13’te başladı. Parçalı ay tutulması şeklinde başlayan ay tutulması, saat 22.35’te tam ay tutulmasına dönüşürken, ay kızıl bir renk aldı. 1 saat 43 dakika süren ay tutulması, 02.30 sıralarında sona erdi. Güneş, Dünya ve Ay aynı çizgiye geldiğinde ve Ay Dünya’nın gölgesine girdiğinde tam Ay tutulması gerçekleşiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç