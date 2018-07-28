Ay tutulması Çeşme’yi daha da güzelleştirdi

Çeşme’de de ay tutulması çıplak gözle izlenebilirken, tatilciler, yüzyılın ay tutulmasını cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştılar. Ay tutulmasını hayranlıkla izleyen tatilciler, en iyi fotoğraf karesi yakalayabilmek ve en iyi videoyu çekebilmek için çaba gösterirken, yüzyılın en uzun ay tutulması Çeşme’nin doğal güzelliğine ayrı bir renk getirdi.

Yüzyılın en uzun ay tutulması, saat 20.13’te başladı. Parçalı ay tutulması şeklinde başlayan ay tutulması, saat 22.35’te tam ay tutulmasına dönüşürken, ay kızıl bir renk aldı. 1 saat 43 dakika süren ay tutulması, 02.30 sıralarında sona erdi. Güneş, Dünya ve Ay aynı çizgiye geldiğinde ve Ay Dünya’nın gölgesine girdiğinde tam Ay tutulması gerçekleşiyor.