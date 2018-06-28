Açılışta konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan Ay Yıldız Park coşkuyla açıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği açılışa AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle de katıldı.

İlçe merkezine girişte yer alan parkta estetik açıdan dolamit taşı kullanılırken, bin 250 metrekare alana çim serildi, 50 metrekare alan mevsimlik çiçekle donatıldı. 46 mahalleyi simgeleyen 46 Türk bayrağının bulunduğu parka kadınlara özel kadınlar kulübü de kazandırıldı.

“İlçemizin simgesi”

Ay Yıldız Park’ın ilçeye çok yakıştığını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “İlçemize yaptığımız tüm hizmetlerde toplumun tamamına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha güvenli bir Menderes’te yaşayabilmeleri için hizmet ettik. Ay Yıldız Parkımız da bunlardan birisi. Bu parkımız pek çok anlam ifade ediyor. Birincisi Menderes’imizin simgesi olan taş köprümüzü temsil eden köprü yer alıyor. Bir diğeri 46 mahallemizi temsil eden 46 Türk bayrağı yer alıyor. Bir diğeri ise kadınlarımız için hayata geçirdiğimiz kadın kulübümüz bu parkımızın içerisinde yer alıyor. Son olarak da çocuklarımız için oyun grubumuz parkımızda yer almakta” dedi.

Dünyaya mesaj

Ay Yıldız Parkında dünyaya mesaj verildiğini de kaydeden Başkan Soylu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açanlara bu parktan ciddi mesaj veriyoruz. Menderesliler olarak ay yıldızlı al bayrağımızın altında Misak-ı Milli sınırlarımızı kendine ilke edinmiş ve bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz mesajını Menderes’ten bütün dünyaya veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Seçimlerin kazananı Türk milletidir”

24 Haziran seçimlerine de değinen Başkan Soylu, “Birilerinin söylediği gibi seçimin kaybedeni AK Parti değildir. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bu seçimde MHP’liler de, CHP’liler de, AK Partililer de, İyi Partililer de kazandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün vatandaşları kazanmıştır. Artık seçim geride kaldı, artık yapmamız gereken bir tek şey var; bu ülkenin vatandaşları olarak Menderes için ne yapabiliriz, İzmir için ne yapabiliriz, ülkemiz için ne yapabiliriz derdinde ve gayesinde olmamız gerekiyor” diye konuştu.

AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle de Menderes’in AK belediyecilik ile tanıştığı günden itibaren büyük bir ivme yakaladığını belirterek Bülent Soylu ve ekibini çalışmalarından ötürü kutladı.