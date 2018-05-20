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20 Mayıs 2018 19:47

Ayağı demir mazgala sıkışan vatandaş yaralandı

İzmir’in Tire ilçesinde ayağı yağmur mazgalına sıkışan bir vatandaş yaralandı.

Ayağı demir mazgala sıkışan vatandaş yaralandı

20 Mayıs 2018 19:47


Edinilen bilgilere göre Sabunhane Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen Raşit Süpürge (59) zamanla genişleyen yağmur mazgalının üstüne basınca ayağı sıkıştı. Demir mazgala ayağı sıkışan talihsiz adamı çevredeki vatandaşlar ayağını sıkıştığı yerden kurtarıp hastaneye götürdü. Ayağından yaralanan Raşit Süpürge hastanede tedavi altına alındı.


Şikayetçi Oldu


Yolda yürürken bir anda ayağının demir mazgala sıkıştığını ve yaralandığını söyleyen Raşit Süpürge İZSU’dan şikayetçi oldu. İZSU ekipleri ise yaşanan olayın ardından mazgal çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.




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