Ayağı demir mazgala sıkışan vatandaş yaralandı

Edinilen bilgilere göre Sabunhane Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen Raşit Süpürge (59) zamanla genişleyen yağmur mazgalının üstüne basınca ayağı sıkıştı. Demir mazgala ayağı sıkışan talihsiz adamı çevredeki vatandaşlar ayağını sıkıştığı yerden kurtarıp hastaneye götürdü. Ayağından yaralanan Raşit Süpürge hastanede tedavi altına alındı.

Şikayetçi Oldu

Yolda yürürken bir anda ayağının demir mazgala sıkıştığını ve yaralandığını söyleyen Raşit Süpürge İZSU’dan şikayetçi oldu. İZSU ekipleri ise yaşanan olayın ardından mazgal çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.