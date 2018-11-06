Ayakkabı tasarımına İzmir damgası

kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışmasında erkek ayakkabı kategorisinde tüm ödülleri kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine bir ödül de Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinden geldi.

İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışmasında İzmirli tasarımcılar ödüllere ambargo koydu. Erkek ayakkabı kategorisinde tüm ödülleri DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Moda Aksesuar Tasarım öğrencileri paylaştı. İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, derece alan tasarımcılarla Ege İhracatçı Birliklerinde bir araya gelerek başarılarından dolayı kendilerini kutladı, teşekkür plaketi verdi ve saraciye ürünleri hediye etti.

Workshop-atölye

Katma değerli üretim için tasarımın çok önemli olduğunu belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, tasarımcılarla, deri sektörünü daha fazla bir araya getirmek istediklerini, bu sayede katma değerli üretimi artırabileceklerini dile getirdi. Zandar, “Işıkkent Ayakkabıcılar Çarşısında bir workshop-atölye kurarak tasarımcılarımızın usta öğreticilerle birlikte tasarımlar yapmalarını, sektörün de bu çalışmaları yakından görmesini istiyoruz. Biz deri sektörü olarak tasarımcılarımızın burada ihtiyaç duyacakları her türlü taban, kalıp, deri astar, staj desteği, makine ekipman ihtiyacını karşılamaya hazırız. Ayakkabı tasarımı eğitimi almış birisi olarak tasarımcılarımızın deri sektörüne daha fazla entegre etmemiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin geçmiş yıllarda 7 kez düzenlediği Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışmasına bu yıl ara verdiklerini ifade eden Zandar, “Deri Tasarım Yarışmamızda deri mühendisleri ile tasarımcılar ortak çalışıyor. Günümüzde yapılan tasarımların otomasyona uygun olması gerekiyor o nedenle bu modele devam edeceğiz ve 2019 yılında yarışmamızı 8. Kez düzenleyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

İşbirliği vurgusu

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gündoğdu ise, saraciye sektöründe en büyük sıkıntılarının tasarım eksikliği olduğunu, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile saraciye ürünlerinin tasarımı için işbirliği yapmak istediklerini kaydetti. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Nesrin Önlü, teknolojinin çok hızlı değiştiği günümüzde üniversitelerin öğrencilere son teknolojik gelişmeleri aktarmada sorunlar yaşadıklarını, öğrencilerin firmalara giderek uygulamada yer almasının önemine vurgu yaptı. Önlü, “Amsterdam'daki önemli denim ve moda merkezi De Hallen'deki gibi bir workshop hem tasarım öğrencilerimizin gelişimi için, hem de deri sektörümüzün ürünlerinin tasarımındaki zenginlik için çok faydalı olur” dedi.

Ödülleri aldılar

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İstanbul 3. Ayakkabı Tasarım Yarışmasında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Moda Aksesuar Tasarım 3. sınıf öğrencisi Oya Cevizkaya dinamizm temalı spor ayakkabı tasarımıyla birinci olurken, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Moda Aksesuar Tasarım 4. sınıf öğrencisi Kaan Eratalay mandalina balığı temalı ayakkabılarıyla erkek kategorisinde ikinciliği kazandı. Aynı okuldan Alparslan Şendağlı ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Yarışmada birinciler 15 bin TL, ikinciler 10 bin TL, üçüncüler 5 bin TL ve tüm finalistler dijital çizim tableti ile ödüllendirildi. Ayrıca ilk üçe giren yarışmacılardan Ticaret Bakanlığının uygun göreceği isimler, yurt dışı eğitim ödülünün de sahibi olacaklar.