Ayakkabı ve hazır giyim sektörü Fuar İzmir'de

Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile Fashion Prime-2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir'de açıldı. İZFAŞ tarafından düzenlenen, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak iki fuarda 2019 ve 2020 koleksiyonları görücüye çıktı.

Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile Fashion Prime-2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 17-19 Ekim tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ayakkabı ve çanta sektörü ile birlikte kumaş, aksesuar ve konfeksiyon makinelerini bir araya getirecek fuarlar kapsamında sektör profesyonelleri ikili görüşmeler yapacak. Shoexpo A Holü'nde, 2. Fashion Prime ise B Holü'nde düzenlenecek. Fuarın açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

107 katılımcı Fashion Prime'da

Önemli ticari bağlantılar kurulmasına aracılık eden Fashion Prime'da İzmir başta olmak İstanbul, Bursa ve Denizli'den toplamda 107 firma yer alıyor. Fashion Prime Fuarı kapsamında Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Kuveyt'ten alıcıların gelmesi bekleniyor. Katılımcılar, yurt dışından gelecek alıcılar ile ikili görüşmeler gerçekleştirme olanağı bulacak. Üç gün sürecek fuar, sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak.

Fashion Prime kapsamında gerçekleşecek defileler de nefes kesecek. Ünlü mankenler fuar katılımcılarından 21 firmanın kumaşlarından hazırlanacak kıyafetlerle podyuma çıkacak. Gelinlik, abiye gibi kumaş türlerinin etiket, lastik, fermuar, düğme gibi konfeksiyon ürünleriyle buluşmasıyla ortaya çıkacak kıyafetleri Şebnem Schaefer, Sema Şimşek, Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan gibi ünlü mankenler taşıyacak. Fuarda ayrıca Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümünden mezun genç yetenekler tarafından hazırlanan defilede günlük karma kıyafetler, deri ceketler, erkek gömlekleri ve mezuniyet koleksiyonları podyumda olacak.

Aksesuar Trend Area ile Kumaş Trend Area

Etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünleri, gelinlik, abiye, ev kumaşları gibi türleri, birçok iplik çeşidi ve hizmet sağlayıcılarının bulunacağı fuarda Aksesuar Trend Area ile Kumaş Trend Area oluşturulacak. Stantların içinde yer alacak bu bölümlerde katılımcı firmalar kumaş ve aksesuar çeşitlerini ziyaretçiler ve tasarımcılarla paylaşıp ticari bağlantılar gerçekleştirebilecek.

Türkiye ayakkabı ve çanta sektörünün İzmir'deki buluşma platformu olan Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı da aynı tarihlerde 44'üncü kez kapılarını açtı. Ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikler ve tasarımların tanıtıldığı fuarda 2019 yaz sezonu kreasyonu başta olmak üzere 2018-2019 modelleri üç gün boyunca sergilenecek. Fuara İzmir başta olmak üzere İstanbul, Konya, Manisa ve Hatay'dan 103 firma katıldı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE) kapsamında İZFAŞ tarafından oluşturulan “Alım Heyeti” programı ile fuara bu yıl 36 ülkeden yabancı alıcı geliyor. Fuarda yabancı alıcılar kaliteli üretim yapan firmaların ürün çeşitliliğini yerinde görme olanağı elde ederken yerli üreticiler ise dünyanın moda ve tasarım trendleri hakkında arz ve talepleri değerlendirecek. Fuar sonunda verilecek stok siparişlerinin ise, 2018'in son çeyreğinde Türkiye'nin ayakkabı sektöründe 1 milyar dolarlık hedefe katkı sağlaması bekleniyor. Alım Heyeti programına sektörde Türkiye'nin en büyük ihracat kalesi Rusya başta olmak üzere ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturalya, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Nijerya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan'dan katılım olacak.

Fuarla eş zamanlı platform

Üç gün sürecek fuarla eş zamanlı olarak ayakkabı ve çanta tasarımıyla ilgili bir “Tasarımcı Platformu” düzenlenecek. Genç tasarımcıları profesyoneller ile buluşturup sektörü güçlendirmek ve uluslararası pazarda trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya koymak amacıyla düzenlenen platformda iki atölye, öğrenci sergileri ve atölye sunumları yer alacak. 17 ve 18 Ekim tarihlerinde A Holünde 10.00-16.00 saatleri arasında “Deri Ürün Tasarımı ve Üretimi Atölyesi” ile “Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Atölyesi” yapılırken, 19 Ekim'de ise yine aynı saatler arasında atölye sunumları gerçekleşecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı desteği ile gerçekleşen platformda, üniversitelerin ayakkabı ve çanta tasarımı bölümü öğrencileri, kendi tasarımları olan çanta ve ayakkabı modellerini üretime geçirme olanağı elde edecek. Alanda ayrıca öğrenci ve mezunların kendi tasarımları sergilenecek.

Fuar ve sektör ile ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, "Muhteşem bir açılış oldu. 350 yabancı konuğumuz var. Daha önceki senelere göre düşüş olsa da iyi bir fuar geçeceğinden eminim. Çünkü bu fuara iyi çalıştık. Türkiye'nin şu ortamda yurt dışına mal satması gerekiyor. Biz de bu yönde hazırlıklarımızı sürdürmüştük. İç piyasa da hareketlenmeye başladı. Daha önce İzmir olarak 100 milyon doların üzerinde ihracat yapmıştık. Bu rakamı daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Geçen fuarda 19 ülkeye buradan mal satışı yaptık. Bu fuarda yine hedefimiz ihracat. 25 ülke inşallah buradan ayakkabı alıp çıkacaktır. Son dönemlerdeki AVM'lerde kira artışları oldu. Kiralar dolar ve euro ile olduğu için birçok firmamız kapandı. Köklü firmalarımızdan üç dört tanesi konkordato ilan etti. Bu, sektörü derinden yaraladı. Bazı firmalar dar boğazda. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Ayak sektörü en zor günleri yaşıyor ama bunu atlatacağımıza inanıyorum" dedi.