Ayakkabı ve saraciye ihracatçıları Moskova’dan mutlu döndü

2018 yılının Ocak-Ağustos döneminde Rusya’ya ihracatını yüzde 102’lik artışla 103 milyon 784 bin dolara çıkaran ayakkabı sektörü, 27-30 Ağustos 2018 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen Euro Shoes Collection Fuarı’na 27 firma ile çıkarma yaptı.

Moskova Euro Shoes Collection Fuarı’na Almanya’nın ardından en büyük katılımı gerçekleştiren Türk ayakkabı ve saraciye sektörü, Moskova’dan yeni ihracat bağlantılarıyla döndü. Türkiye, katılımcı sayısında İtalya ve İspanya’yı geride bıraktı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, 2018 yılı sonu için Rusya’ya ihracatta 250 milyon dolar hedef koyduklarını, Euro Shoes Collection Fuarı’nın bu hedefe ulaşmak için önemli ve büyük bir adım olduğunu kaydetti.

170 milyon dolar döviz geliri

Ayakkabı sektörü olarak Rusya’ya 2018 yılında yüzde 102’lik ihracat artış hızı yakaladıkları bilgisini paylaşan Zandar, “Türk deri sektörünün Rusya’ya ihracatı ise, yüzde 44’lük ihracat artışı yakaladı ve 170 milyon dolar döviz geliri elde etti. Rusya’ya deri ürünleri ihracatında ayakkabı ihracatımız ise 103 milyon 784 bin dolar oldu. Döviz kurlarının olumlu etkisi ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerdeki yakınlaşma ile yılın kalan 4 aylık döneminde Rusya’ya ihracatta daha parlak bir tablo sergilemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Moskova’da Euro Shoes Collection Fuarı’nın kış ve yaz dönemi iki kez düzenlendiği bilgisini veren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, orta ve üst segment ayakkabı ve saraciye ürünlerinin sergilendiği fuara katılan tüm firmaların şubat ayında tekrar gelmeyi planladığını, şubat ayındaki fuarın daha yoğun geçtiğini sözlerine ekledi.