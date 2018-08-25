Ayakkabıcılar Sitesi’ne 3.6 milyon liralık yatırım

6 milyon liralık yatırıma başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yağmur suyu problemini çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Bornova Ayakkabıcılar Sitesi’nde 6108/1, 6112, 6114, 6115, 6117, 6118, 6129, 6130, 6131, 6146/7 sokaklarda yağmur ve kanal sularını birbirinden ayırmak için önümüzdeki günlerde imalatlara başlanacak. 3.6 milyon liralık yatırımla 2019 yılı Ocak ayında tamamlanacak çalışma kapsamında, 3 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek.