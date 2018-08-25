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25 Ağustos 2018 09:47

Ayakkabıcılar Sitesi’ne 3.6 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bornova Ayakkabıcılar Sitesi’nde yağışlı mevsimlerde yaşanan su taşkınlarını önlemek için 3.

Ayakkabıcılar Sitesi’ne 3.6 milyon liralık yatırım

25 Ağustos 2018 09:47

6 milyon liralık yatırıma başlıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yağmur suyu problemini çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Bornova Ayakkabıcılar Sitesi’nde 6108/1, 6112, 6114, 6115, 6117, 6118, 6129, 6130, 6131, 6146/7 sokaklarda yağmur ve kanal sularını birbirinden ayırmak için önümüzdeki günlerde imalatlara başlanacak. 3.6 milyon liralık yatırımla 2019 yılı Ocak ayında tamamlanacak çalışma kapsamında, 3 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek.




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