Ayasuluk Kalesi’nin yanındaki yerleşim yerlerini tehdit eden yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Ayasuluk Kalesi’nin eteklerindeki zeytinlik alanda öğleden sonra çıtı. Çıkan yangın sonrasında bölgeye hemen çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarında etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerlerine yakın alandaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Selçuk İtfaiye Grubu’nun müdahale ettiği yangın, yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının evlere sıçramadan söndürülmesi ise herkese rahat bir nefes aldırdı.

Soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor.