Aydem müşterilerinden ilkokula sınıf kitaplığı

Denizli Valiliği, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydem arasında imzalanan ‘Etkinlik Protokolü’ kapsamında sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmeye devam ediliyor. Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ’nin (Aydem) ‘Bir Kitap Paylaş Geleceğe Enerjimiz Kalsın’ sloganı ile hayata geçirdiği kitap bağış projesinde kumbaralar ve sandıklar doldu taştı. Aydem müşterilerinin bağışlarıyla toplanan kitaplar sayesinde Denizli Merkezefendi ilçesinde yer alan Yeşilyayla Nimet ve İhsan Gün İlkokulu’nda ‘Aydem Sınıf Kitaplığı’ oluşturuldu.

‘Aydem Sınıf Kitaplığı’nın teslim törenine Denizli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, Aydem Pazarlama Yönetmeni Deniz Genel, okul idareci ve öğretmenleri katıldı. Denizli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sosyal fayda anlayışı taşıyan sürdürülebilir projeleri önemsiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi okullarımıza katkı sağlamak, onların kitap ihtiyaçlarını karşılamak ve enerji verimliliği konusunda eğitimler sağlamak amacıyla Aydem ile ‘Etkinlik Protokolü’ hayata geçirdik” dedi.

Aydem Pazarlama Yönetmeni Deniz Genel ise yaptığı değerlendirmede, “Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde başlattığımız kitap bağış kampanyası süresince desteklerini esirgemeyen Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz Bey’in şahsında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve bağışlarıyla katkıda bulunan müşterilerimize teşekkür ederiz” dedi. Genel, bu protokol ile Denizli’deki ilkokullarda enerji verimliliği konusunda seminerler yaptıklarını, ‘Aydem Sınıf Kitaplığı’ oluşturmaya devam etmek istediklerini ve sosyal sorumluluk kapsamında benzeri çalışmaları da sürdürmek istediklerini belirtti. Yeşilyayla Nimet ve İhsan Gün İlkokulu Müdürü Bilal Aksoy ise yaptığı konuşmada, hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hem de Aydem’e teşekkürlerini dile getirdi.

Toplanan kitaplar, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayından geçtikten sonra ‘Aydem Sınıf Kitaplığı’ içerisinde öğrencilerin kullanımına sunuldu.