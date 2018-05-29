Aydem ve Gediz Elektrik’te randevu dönemi başlıyor

Aydem ve Gediz’den yapılan açıklamaya göre, hafta içi müsait olamadığı için MİM’e gidemeyen müşteriler için, cumartesi günlerinde de işlem yapabilmeleri amacıyla randevu hizmeti başlatıldı. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye’de 4,8 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem ve Gediz, bütün müşterileri için randevu sistemini hayata geçiriyor.

Elektrik tüketicileri, yeni aboneliklerde daha önce abonelik bulunmayan tüketim noktaları için öncelikle Aydın, Denizli ve Muğla illerinde ADM Elektrik Dağıtım, İzmir ve Manisa illerinde ise GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinden Bağlantı Anlaşması yaptıktan sonra Aydem ve Gediz’den randevu alarak abonelik işlemlerini sıra beklemeden yapabilecek. Ayrıca bu yeni sistemle birlikte özellikle yaşlı, engelli, hasta, gazi vb. müşteriler, randevu alarak sıra beklemeden ve zaman kaybetmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yeni abonelik, abone devri, abone iptali, depozito iadesi, güç değişikliği, tarife değişikliği, güncel depozito sorgulama, bilgi güncelleme vb. abone işlemleri için randevu alınabilecek.

Randevu saatinden 10 dakika önce MİM’e gelmeleri gereken randevulu müşteriler, İletişim Merkezi’ni arayarak 08.00-17.45 saat aralığı için kimlik bilgileri ile randevu saati seçebilecekler. Müşterilerin mağdur edilmemesi için kötü niyetli randevu taleplerinin önüne geçilerek sınırlı randevu verilecek ve TC kimlik numarasından randevu kayıtları tespit edilerek bloke edilecek. Müşteriler, cumartesi günleri çalışan MİM’lerin ve diğer MİM’lerin adreslerine 0850 800 0 186 numaralı İletişim Merkezi’nden, Aydem ve Gediz kurumsal web sitelerinden ulaşılabilecek. Geliştirme çalışmaları devam eden Aydem ve Gediz web sitelerinin Online İşlemler sayfasında yer alacak online randevu sistemi ise kısa bir süre içerisinde devreye alınacağı belirtildi.