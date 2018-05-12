Denizli İŞKUR İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına katıldı.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün (İŞKUR), geleneksel olarak düzenlediği organizasyonda kariyerine yön vermek isteyen katılımcıları, “7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı” kapsamında katılımcı şirketlerin insan kaynakları temsilcileriyle bir araya getirdi. Bu yıl “İş’te Buluşma Noktası” ana temasıyla, 10-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Denizli İŞKUR hizmet binasında gerçekleştirilen etkinlikte Aydem, katılımcılara sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirdiği ve farklı kategorilerde eğitim içeriklerini sunduğu dijital eğitim platformu olan “Aydem Akademi” eğitim kuponlarını hediye etti.

“İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı” sayesinde kariyerine yön vermek isteyen katılımcılar, Aydem ile iletişim ağı oluşturarak, işe alım prosedürleri hakkında bilgi edinme ve iş başvurusu yapma şansı da yakaladı. Katılımcılar, “Aydem Akademi” aracılığıyla kişisel gelişim, profesyonel gelişim, bilişim teknolojileri ve finans başlıkları altında alacakları eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatına sahip olabilecek.