Aydilge ve Ferman MaviBahçe’ye konuk oldu

İzmir ve Egelilerin vazgeçilmez adresi olan Mavibahçe, ziyaretçilerini sürpriz programlarla buluşturuyor. Doğan Duru ile ‘Akustik Sohbetler’ etkinliğinin konuğu olan Aydilge, sevenlerinin karşısına müzisyen sevgilisi Utku Barış ile çıktı. Etkinlikte yöneltilen soruları cevaplayan Aydilge, birlikte sahneye çıktığı sevgilisi için “Müstakbel kocam” dedi. Sekiz ay önce tanıştıklarını, birbirlerine aşık olduklarını ve yakında evleneceklerini açıklayan Aydilge, keman sanatçısı Utku Barış ile tanışma öyküsünü şöyle anlattı:

“Sekiz ay önce çalışmaya ilk geldiğinde konuştuk, bir saat sonra bana kemanıyla romantik bir parça çaldı, ardından aramızda aşk başladı. Kendisi müstakbel eşim. Sekiz aydır birlikteyiz. Orkestramda müzik yapıyor, bana çalıyor. Düğünüme herkes davetli.”

“Manga’dan ayrılmadım”

Doğan Duru’nun diğer konuğu Ferman Akgül ise beş ay önce solo albüm çıkardığını, Manga olarak da albüm için stüdyo çalışmalarına başladıklarını anlattı. Solo albüm çıkarınca Manga’dan ayrıldığı düşünülen Ferman Akgül “Solo albüm yapınca, Manga grubundan ayrılmadığımı bir buçuk yıl boyunca kimseye anlatamadım. Dünyanın her yerinde müzik grubu üyeleri solo albüm yapar, ama bizde biraz farklı algılanıyor” diye konuştu. Solo albümünde yer alan ’Düş Sırtında’ şarkısına klip çektiğini de açıklayan Ferman Akgül sözlerini şöyle sürdürdü; “Genelde karamsar şarkılara ve yazdığım şarkıya klip çekmeyi seviyorum. Daha iyi hayal kurabiliyorum.” Program boyunca Aydilge Benimle Gel, Kiraz Mevsimi, Ferman Akgül Düş Sırtında, Cevapsız Sorular, Doğan Duru ise sözleri Nazım Hikmet’e ait olan Cem Karaca şarkısı ’Çok Yorgunum Kaptan seslendirildi. Programın sonunda, Kazım Koyuncu anısına Gelevera Deresi şarkısı söylendi.