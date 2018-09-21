Aydın Şengül, Karabağlar ve Konak'ta partililerle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Karabağlar ve Konak'taki İlçe Danışma Meclisi Toplantılarına katılarak, partililerle bir araya geldi. Kimseyi ötekileştirmeden, çalışarak ve emek harcayarak İzmir'de başarıya ulaşacaklarını belirten Şengül, “İzmir'in bize ihtiyacı var. Bizim geleceğimiz, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği İzmir'de. O yüzden yapacak çok işimiz var. Bir ve beraber olacağız. Olumsuzlukları bir kenara bırakıp, tek yumruk olacağız. İzmir'in söyledikleri gibi solun kalesi olmadığını, önümüzdeki seçimde onlara göstereceğiz” dedi.

AK Parti İzmir'de, yaklaşan yerel seçimler öncesi ilçe teşkilatlarında da çalışmalar yoğunlaşırken, İl Başkanı Aydın Şengül önce Karabağlar sonra da Konak'taki İlçe Danışma Toplantılarına katılarak, partililerle buluştu. Karabağlar'daki toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Cemal Bekle, Konak'taki toplantıya ise Milletvekili Cemal Bekle ile Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı.

“Karabağlar'da ciddi potansiyelimiz var”

İlk olarak Karabağlar'da, partililerin yoğun ilgisiyle yapılan toplantıda konuşan Şengül, “Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Seçimlerde başarının geçeceği önemli noktalardan biri de Karabağlar. Bu nedenle teşkilat mensuplarından mahalle temsilcilerine kadar herkese çok önemli görevler düşüyor. Yaptığımız araştırmalara göre Karabağlar'da bize bir defa oy veren yüzde 60'a yakın kitle var. Demek ki bizim Karabağlar'da ciddi potansiyelimiz var. Ama çalışmadan, emek sarfetmeden başarılı olamayız. 10 yıl önceki Karabağlar ile şu andaki Karabağlar arasında değişen hiçbir şey yok. Altyapı, yapılaşma ve trafik sorunu aynı. Biz yönetim olarak tüm ilçeleri tek tek tarıyoruz. Hangi ilçenin ne gibi sıkıntısı var, o ilçede ne gibi projeler olacak diye çalışıyoruz. Karabağlar'ı da takip ediyoruz. Sorunlarını biliyoruz. Bu noktada buradaki vatandaşımıza inanmadığımız hiçbir şeyi söylemeyeceğiz. Ayrıca kimseyi kutuplaştırma, ötekileştirme gibi anlayışımız da yok. Bu CHP'lidir asla bize oy vermez diye düşüncemiz olamaz. Bizi eleştirseler de kucaklayıcı bir üslupla herkesin gönlünü kazanacağız. Bunu yaparak başarıya ulaşacağız” dedi.

“Herkes hesabı bir kenara bırakacak”

Şengül, şöyle devam etti: “Bir ve beraber aile olacağız, böyle çalışacağız. Herkes kafasındaki hesabı, kitabı bir kenara bırakacak. Ortak istişare ve akılla adaylarımız belirlenecek. Biz dava yoldaşıyız. Beraber aynı ideallere inanıyoruz. Ülkemizi ve milletimizi sevdiğimiz için, çocuklarımıza daha iyi gelecek sağlamak için buradayız. Ancak buraya gelip herkes bencil ve bireysel düşünmeye başlarsa ortada hiçbir ideal kalmaz. Önümüzdeki süreçte genel merkezimiz, milletvekilimiz ve teşkilatımızla istişare ederek, adaletli olacağız. Kendi içimizde adaleti sağlayarak, başarıyı yakalayacağız. Ben de sonunda kadar bu düşüncenin arkasında durmaya hepinizin önünde söz veriyorum.”

“Yüreğimizi ortaya koyacağız”

Karabağlar'ın ardından Konak'taki toplantıya geçen Şengül, “Seçimlerde yüreğimizi ortaya koyarak çalışacağız. Samimi ve dürüst olmazsak, vatandaşı ikna edemeyiz. Vatandaş bizim samimiyetimizi görecek. Başkasını eleştirmeden önce de kendimizi eleştireceğiz. Birbirimizi rakip olarak görmemeliyiz. Birbirimizin arkasını kollamalıyız. Bunu sağlarsak, başarı zaten kendiliğinden gelir. Konak'ta da Büyükşehir'de AK Parti bayrağını dikeriz. Şimdiki süreçte mahalle teşkilatlarımızı gözden geçireceğiz. İstişarede bulunacağız. Üye kayıtlarımıza hızlı şekilde devam edeceğiz. Sandık kurullarını şimdiden oluşturmaya başlayacağız. Bütün eksilikleri doğru şekilde tespit edip, hep birlikte çözeceğiz. Bundan sonra her ay danışma meclisi toplantımız olacak. Bir ve beraber olacağız. Olumsuzlukları bir kenara bırakıp tek yumruk olacağız” dedi.