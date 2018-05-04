Ayhan Sicimoğlu’ndan muhteşem final

İzmir’in hem coğrafi hem de kafa olarak ülkenin en batısında olduğunu hatırlatan Sicimoğlu, "İzmirliler iyi insanlar, güzel insanlar, sevmeyi bilen insanlar, Atatürkçü insanlar. Yalvarıyorum, değişmeyin. Sizi görünce ağlayasım geliyor. Hem coğrafi hem de kafa olarak ülkenin en batısındayız. İzmir’in ve İzmirlilerin hastayım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, çok yönlü müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars’la sezona veda etti. Sahnede yaptığı esprilerle herkesi güldüren ve "kıpır kıpır melodileri" ile tüm salona dans ettiren Sicimoğlu, sanatseverleri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Konseri sırasında sık sık İzmir’e olan hayranlığını dile getiren Ayhan Sicimoğlu şunları söyledi: “İşte geldim ülkeme; hastasıyım İzmir’in. Yalvarıyorum, değişmeyin. Sizi görünce ağlayasım geliyor. Hem coğrafi hem de kafa olarak ülkenin en batısındayız. Babam İzmir’de büyüdü, ben de kendimi İzmirli sayıyorum. İzmirliler iyi insanlar, güzel insanlar, sevmeyi bilen insanlar, Atatürkçü insanlar. O yüzden İzmirlilere hastayım. Dünya seyahatlerimde Afrika, Avrupa, Asya neresi olursa iki yere bakarım; bir çarşıya-pazara, iki opera ve sanat merkezlerine. Bir şehrin sanat merkezleri o şehri anlatır. İzmir’de de çok güzel bir tane var, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi.”

Latin ezgileri

Pop, funk ve Latin müziğini özgün bir şekilde yorumlayan usta müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve Latin All, AASSM Büyük Salon’da müzikseverlere Latin gecesi yaşattı. Türkiye’nin önde gelen perküsyon sanatçılarından biri olan Sicimoğlu, müzisyen kimliğinin haricinde sunduğu renkli radyo ve TV programlarıyla da hafızalarda yer ediyor.