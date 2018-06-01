Ayla Algan’ın öğrencilerinden muhteşem performans

Lise öğrencileri, William Shakespeare’in unutulmaz eseri Bir Yaz Gecesi Rüyasından uyarlanan tiyatro gösterisini sergilerken, ilkokul öğrencileri de Masalları Reddediyorum adlı oyundaki performansları ile İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

TED İzmir Koleji Sanat Akademisi’nin Yaratıcı Drama ve Tiyatro Bölümü Direktörü Ayla Algan’ın, akademi bünyesinde yaklaşık bir yıldır eğitim verdiği ilkokul ve lise öğrencileri iki tiyatro oyunu ile sahneye çıktı.

Akademinin lise öğrencileri William Shakespeare’in unutulmaz eseri Bir Yaz Gecesi Rüyasından uyarlanan tiyatro gösterisini; ilkokul öğrencileri de Masalları Reddediyorum adlı tiyatro oyununu, TED İzmir Koleji’nin Urla Kampüsünde sahneledi. Usta oyuncu Ayla Algan’ın sanat yönetmenliğini yaptığı oyunlar, İzmirliler tarafından ayakta alkışlandı. Ayla Algan, gösterdikleri muhteşem performans için akademi öğrencilerini kutladığını belirterek, Sanat Akademisi ile yeni yetenekleri keşfetmenin yanı sıra çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaracakları ortam sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Genç yetenekler keşfediliyor

TED İzmir Koleji’nin bünyesinde hayata geçirilen Sanat Akademisinde, genç yeteneklere ‘Müzik’, ‘Yaratıcı Drama ve Tiyatro’ ile ‘Dans’ alanlarında 1. sınıftan 12. sınıfın sonuna kadar uluslararası standartlarda sanat eğitimi veriliyor. Genel Koordinatörlüğünü ve Müzik Bölümü Direktörlüğünü Garo Mafyan’ın, Yaratıcı Drama ve Tiyatro Bölümü Direktörlüğünü Ayla Algan’ın, Dans Bölümü Direktörlüğünü Banu Dağcıoğlu Türkeli’nin üstlendiği akademi; yetenekli öğrencilere sistemli, profesyonel ve sürekliliği olan bir eğitim veriyor. Aralarında Cihat Aşkın, Cana Gürmen ve Dilbağ Tokay gibi sanatçıların da yer aldığı “Sanat Kurulu” ise ayda bir kez akademi eğitmenleri ile bir araya gelerek öğrencilerin yönlendirilmesine katkıda bulunuyor.