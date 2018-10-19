Ayrancılar'da açılış serisi

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ayrancılar'da inşa edilen düğün sarayı ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın resmi açılışının 22 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirileceği duyurulurken, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, vatandaşları yapılacak olan açılışa davet etti

Torbalı ilçesinde, belediyenin Ayrancılar İnönü Mahallesi'nde inşa ettiği 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile meydanın hemen bitişiğinde inşa edilen düğün sarayı, 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 18.00'de yapılacak tören ile hizmete açılacak. Aynı gün, mahallenin en işlek caddesi olan ve belediye ekipleri tarafından baştan sona yenilenen Barış Manço Caddesi de görücüye çıkacak. Ayrancılar Mahallesi'nde önemli bir eksikliği giderecek olan düğün sarayı; 800 metrekarelik bodrum kat, bin 451 metrekarelik 1. kat olmak üzere toplam 2 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olduğu öğrenildi. Ayrancılar halkının kullanımına sunulacak yapıda; kapalı düğün salonu ve çok amaçlı salon, açık düğün salonu, bay-bayan mescit, kafeterya, depolar, çocuk parkı, spor alanı, yeşil alanlar ve araçlar için otopark bulunuyor. Torbalı Belediye Meclisi'nin ortak kararıyla ismi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı olarak belirlenen kent meydanı ise 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edildi. Ayrancılar Meydan projesinde; 820 metrekare biyolojik gölet, 300 metrekare fıskiyeli havuz, 250 metrekare kafeterya, 250 metrekare ahşap dinlenme alanları ve teraslar, 160 metrekare fitness ve çocuk oyun alanı ve 2 bin 600 metrekare yeşil alan yer alıyor.

Açılışa davet var

Ayrancılar'da inşa edilen kent meydanının ve düğün sarayının mahallenin simgesi haline geleceğini söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Elli bini aşkın hemşehrimizin yaşadığı bu mahallemizde belediye hizmetlerini öncelikli ihtiyaçları gözeterek yerine getirdik. Ayrancılar'ın acilen tam teşekküllü bir düğün salonuna ihtiyacı vardı. Biz buraya düğün salonu değil içerisinde mescitten kafeteryasına kadar her ayrıntıyı düşündüğümüz adeta bir düğün sarayı inşa ettik. Mahallenin tam göbeğinde inşa ettiğimiz 15 Temmuz Şehitleri Meydanımız da Ayrancılar'a ayrı bir hava kattı; ayrıca Ayrancılar'ın en işlek caddesi olan Barış Manço'yu da adeta yeni baştan dizayn ettik burada ışıklandırma çalışmamız oldu. Şimdi sıra bu hizmetlerin resmi açılışında. Tüm halkımızı 22 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan açılışımıza davet ediyoruz" dedi.