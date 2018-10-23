Ayrancılar'da üçü bir arada açılış

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ayrancılar'da, inşa edilen Neşet Ertaş Çok Amaçlı Düğün Salonu ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı düzenlenen bir törenle resmen hizmete açıldı.

Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde, Neşet Ertaş Çok Amaçlı Düğün Salonu ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir açılış töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreni, İnönü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda yapıldı.

Törende konuşmasının önemli bir kısmını Ayrancılar'da yapılan hizmetlere ayıran Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 2014'ten beri; eğitim, sağlık, ulaşım ve belediyecilikte merkezi hükümetle el ele vererek iki Torbalı'yı kat büyüttüklerini vurguladı.

Başkan Görmez yatırımları anlattı

Görmez, "Torbalı Ayrancılar'dan başlar dedik. Bizim için Ayrancılar Kuşçuburun'dan Yeşilköy'e; Pancar'dan Demirciköy'e kadar Yazıbaşı'nı da kapsayan Torbalı'nın üçte biri büyüklüğünde bir koordinasyon bölgesidir. Bu bölge biz gelmeden önce kaderine terk edilmişti. Vatandaşlar muhattap bulamıyorlardı. Göreve gelir gelmez Ayrancılar koordinasyon bölgemizi kurduk. Sorunları ve talepleri belirleyip çözüm konusunda çalışmalara başladık. Pancar ve Yazıbaşı'nda imar sorununu çözdük. Ayrancılar'a yeni belediye hizmet binamızı yaptık. Yeni Fen İşleri garajını yaptık ve taşıdık. Suyun başına yeni bir sosyal kültürel alan kazandırdık. Bu alanda Yörük şenlikleri düzenliyoruz. Ayrancılar spor kulübü ve Yörük Kültürü Derneği'ne imkanlarımız ölçüsünde destek olduk. Pancar'a bir yazlık düğün alanı yaptık. Bölgemizdeki tüm camilerin ihtiyaçlarını karşıladık. Bölgemize üç adet pazar kazandırdık. Göztepe Spor Kulübümüze değerli vekilimizin katkılarıyla Pancar'da oldukça geniş bir alan tahsis ettik" diyerek bazı yatırımları anlattı.

Atilla Kaya: "Torbalı'ya 500 milyon yatırım yaptık"

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Torbalı'ya yaptığı tüm hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, son 4,5 yılda Torbalı'ya çok ciddi hizmetler yapıldığını vurguladı. Bu hizmetlerin yatırım tutarının 500 milyon olduğunu belirten Kaya, "Torbalı'ya Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetten daha fazlasını son 4,5 yılda gerçekleştirmiş olduk. İşte AK Partili belediyemizin yaptıkları ortaya. Bunları sizler istediniz biz de yaptık. 2014-2019 yılları arasında CHP, Ayrancılar'a bir çivi bile çakmadı. Ne büyükşehir, ne de o zamanın Torbalı Belediyesi bu bölge için kılını kıpırdatmadı. Ayrancılar'da 2014'ün sonuna kadar sadece dört tane okul vardı. Şuan yeni inşaatı bitenlerle birlikte Ayrancılar'da 13 okula ulaşılıyor. İki okul da ihaleye çıkıyor; toplam 15 okul. Dört okul nerede 15 okul nerede? O dönemin CHP'li Torbalı Belediye Başkanı bu bölgeye okul yapılmasını engellemek adına her şeyi yaptı. Kendi ilçelerindeki çocukların eğitimini engellediler. O dönem Torbalı'nın çok önemli yatırımları kaçırdığı bir dönem oldu. Bizler siyaseti eser siyaseti olarak görüyoruz ve bu uğurda belediye başkanımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Ayrancılar, Yazıbaşı ve Kuşçuburun bölgesine yaptığımız yatırımın tutarı 150 milyona ulaştı. Elbette bunlar Ayrancılar'a az; çünkü sizler her zaman bize destek çıktınız. Destek verdiğiniz için de cezalandırıldınız" dedi.

Törene katılanlar açılış kurdelesini kestikten sonra hizmete giren Neşat Ertaş Düğün Sarayı ile Barış Manço Caddesi'ni gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışa ayrıca Başkan Görmez ve Atilla Kaya'nın yanı sıra İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar, MHP İlçe Başkanı Muhammed Oral, eski Ayrancılar Belediye Başkanı Ahmet Özkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.