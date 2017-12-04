Ayrancılar‘dan Başkan Görmez’e destek teşekkürü

İzmir 2. Amatör Lig’de mücadele veren Ayrancılar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kasım Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’i makamında ziyaret etti. Torbalıspor Başkanı Sabri Taşcan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Ertürk, Ayrancılar Gençlik ve Spor Kulübü’ne verdiği destekten ötürü Adnan Yaşar Görmez’e teşekkür ederek kulübün armasını taşıyan bir poşu hediye etti. Ayrancılar Gençlik Ve Spor Kulübü yöneticileriyle yakından ilgilenen Görmez, Ayrancılar’a yapılan belediye yatırımları sayesinde önümüzdeki yıllarda mahallenin gerçek bir spor merkezi olacağını söyledi.

Torbalı Belediyesi’nin Ayrancılar Mahallesi için projelendirdiği gençlik merkezi ve spor kompleksinin inşaatının devam ettiğini vurgulayan Başkan Görmez, “Ayrancılar genç nüfusun yoğun yaşadığı oldukça dinamik bir mahallemiz. Buraya ciddi projeler inşa ediyoruz. Mevcut Ayrancılar Kapalı Spor Salonu’nun bitişiğinde inşa ettiğimiz kompleks, 750 metrekarelik kapalı alana sahip. Çevresindeki 8 bin 700 metrekarelik alanda ise basketbol, futbol ve voleybol sahaları bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Torbalı Belediyesi’nin işbirliği sonucu projesi tamamlanan Ayrancılar Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi’nin inşaatında sona yaklaşıyoruz. Bu merkezde sadece sportif faaliyetler olmayacak; uygulamalı güzel sanatlar, farklı enstrümanların eğitimi, tiyatro, edebiyat, el sanatları, fotoğrafçılık, ağaç işleri, izcilik, satranç başta olmak üzere birçok alanda kurs verilecek” dedi.

Spor kompleksinden birçok gençlerin spor dalında yararlanacağını vurgulayan Başkan Görmez, “Ayrancılar’daki gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri ve ideallerini gerçekleştirebilecekleri muhteşem bir spor kompleksimiz olacak” diye konuştu.