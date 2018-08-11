Ayrılık Aliağa’da sahnelendi

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen “Aliağa’da Tiyatro Günleri” her cuma birbirinden değerli tiyatro oyunları ile renkleniyor. Aliağalıların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro günlerinde bu hafta sevilen oyuncular, Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak’ın rol aldığı “Ayrılık” seyirci ile buluştu.

Oyunu yakından takip etmek isteyen tiyatro severler oyunun başlamasına bir saat kala Açıkhava Tiyatrosu’na akın etti. Tıklım tıklım dolan Açıkhava Tiyatrosu’nda kimi seyirciler oyunu merdivenlerde oturarak izlemek zorunda kaldı. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt komedi türündeki oyunu Aliağalılar ile birlikte izledi.

Oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış ile oyuncu Sevinç Erbulak’ın başarılı performanslarıyla sahnelenen oyun; hayata değinerek, eğlenceli ve sıcak bir güldürü olma özelliği taşıyor.

Tek perde halinde yaklaşık iki saat süren ve seyirciyi kahkahaya boğan oyunun sonunda Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak, Aliağalılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak’a Aliağa’da Tiyatro Günlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Tiyatroya verdiği destekten ötürü Aliağa Belediyesi’ne teşekkür eden ünlü oyuncu Fırat Tanış, “Aliağa’ya ilk defa geldik. Seyirci muhteşemdi. Aliağa’da oynamaktan büyük keyif aldık. İlçe belediyelerinin tiyatroyu desteklemesi, tiyatro ile seyirciyi buluşturmasını çok olumlu buluyorum. Bu tür desteklerin artarak devam ermesini diliyorum” dedi.