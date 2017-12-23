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23 Aralık 2017 09:18

Ayvalıklı kadınların elinde hayat bulan bir Ege hikayesi

Ege’nin en iyi zeytinleriyle lezzetli zeytinyağları oluşturan Egemden, hazırladığı özel tasarım şişelerle de farklı bir projeye imza atarak mutlu bir Ege hikayesi oluşturdu.

Ayvalıklı kadınların elinde hayat bulan bir Ege hikayesi

23 Aralık 2017 09:18


Ürün kalitesinde gösterdiği özenin yanı sıra bulunduğu bölgenin topraklarına ve yerlisine de sahip çıkan Egemden, “Ege’min Bereketi Kadının Emeği” projesi ile çok önemli bir misyonu hayata geçiriyor. Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde başlayan “Ege’min Bereketi Kadının Emeği” projesinde özel tasarım zeytinyağı şişeleri, Ayvalıklı kadınların hayallerini yansıttığı rengarenk sanat eserlerine dönüşüyor. 25 - 45 yaş aralığındaki, 40’dan fazla Ayvalıklı kadının maharetli ellerinden çıkan şişeler, sosyal sorumluluk projesiyle ev bütçelerine katkı sağlayan mutlu bir Ege hikayesinin kahramanı oluyor.



Kadınlara istihdam sağlıyor


Özenle seçilen, en kaliteli Ayvalık zeytinyağı ile doldurulan şişelere hayallerini ve sevgilerini işleyen maharetli eller, üretmenin verdiği mutlulukla kendi aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yörenin değerlerine ve halkına da sahip çıkan Egemden, “Ege’min Bereketi Kadının Emeği” projesi kapsamında Ayvalıklı kadınlara istihdam sağlayarak yepyeni umutlara ışık oluyor.




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