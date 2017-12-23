Ayvalıklı kadınların elinde hayat bulan bir Ege hikayesi

Ürün kalitesinde gösterdiği özenin yanı sıra bulunduğu bölgenin topraklarına ve yerlisine de sahip çıkan Egemden, “Ege’min Bereketi Kadının Emeği” projesi ile çok önemli bir misyonu hayata geçiriyor. Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde başlayan “Ege’min Bereketi Kadının Emeği” projesinde özel tasarım zeytinyağı şişeleri, Ayvalıklı kadınların hayallerini yansıttığı rengarenk sanat eserlerine dönüşüyor. 25 - 45 yaş aralığındaki, 40’dan fazla Ayvalıklı kadının maharetli ellerinden çıkan şişeler, sosyal sorumluluk projesiyle ev bütçelerine katkı sağlayan mutlu bir Ege hikayesinin kahramanı oluyor.

Kadınlara istihdam sağlıyor

Özenle seçilen, en kaliteli Ayvalık zeytinyağı ile doldurulan şişelere hayallerini ve sevgilerini işleyen maharetli eller, üretmenin verdiği mutlulukla kendi aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yörenin değerlerine ve halkına da sahip çıkan Egemden, “Ege’min Bereketi Kadının Emeği” projesi kapsamında Ayvalıklı kadınlara istihdam sağlayarak yepyeni umutlara ışık oluyor.