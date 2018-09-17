Azeri hasta Türkiye'de göz sağlığına kavuştu

Makyaj yaparken bir gözünün görmediğini fark eden Azeri Rehila Gasimova, tedavi olmak için Türkiye'yi tercih etti. Bakü'deki tedavilerden sonuç alamayan Gasimova'nın gözündeki ‘sarı nokta' hastalığı İzmir'de Prof. Dr. Kaan Ünlü tarafından gerçekleştirilen girişimler sayesinde tedavi edildi.

Azerbaycan'da büyük bir petrol şirketinde çalışan Rehila Gasimova, bir yıl önce makyaj yaparken tesadüfen bir gözünün görmediğini fark etti. Bakü'de gittiği göz hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından iğne tedavisine başlanılan Gasimova'nın gözündeki görme sorunu geçmedi. Rakamları eğik görmeye başlayan Gasimova, insanları da net görememeye başlayınca ülkesi dışında tedavi olmaya karar verdi.

İnternet ve sosyal medya üzerinden yaptığı araştırmada İzmir Özel Can Hastanesinde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kaan Ünlü'ye ulaştı. İzmir'e gelen Gasimova, Ünlü'ye muayene olup, gerekli tetkiklerden geçti. “En iyi doktorlar Türkiye'de” diyen Gasimova, “Göz çok kıymetli, korumak lazım. Türk hekimleri çok meşhur ve kıymetliler. Doğru tedaviyi Türkiye'de Prof. Dr. Kaan Ünlü' de buldum. Kendisine çok minnettarım” dedi.

“Sigara içenlerde daha sık görülüyor”

Yapılan tetkikler neticesinde hastanın bir gözünde ‘sarı nokta' tanısı koyduklarını belirten Prof. Dr. Kaan Ünlü, sarı nokta hastalığının ilerleyen yaşlarda çok sık rastlandığını söyledi. Azerbaycan'dan gelen Rahila Gasimova'ya tedaviye başladıklarını anlatan Ünlü, hastanın özellikle bir gözünde ciddi oranda görme bozukluğu olduğunu, diğer gözünde de önemli bir hasar bulunduğunu ancak tedavinin sonuç vermeye başladığını anlattı. Prof. Dr. Ünlü, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi: “Sarı nokta hastalığı aslında iki tiptir. Birincisi kuru tiptedir. Diğeri yaş tiptir. Kuru tip, makula bölgesindeki hücrelerin kurumasıyla karakteristiktir. Yüzde 10 oranında görülen yaş tipte ise bu kurutmaya ilave anormal damarlardan kaynaklanan ödem ve kanamalar olmaktadır. Kuru tipteki hastalarda hastalık yavaş ilerlerken, yaş tip olgularında hastalık hızlı ilerler. Ciddi görme kaybı olan hastaların büyük bir kısmı bu yaş tiptedir. Sarı nokta hastalığını 80'li yaşlarda hemen hemen her 3 insandan birinde görüyoruz. Bu hastalığı oluşturan koşulların bir kısmını modifiye edebiliyoruz. Ancak bir kısmını modifiye edemiyoruz. Yaş ilerledikçe hastalığın görülme olasılığı artıyor. Örneğin sigara büyük risk faktörüdür. Hastalık, sigara içenlerde daha hızlı yayılıyor. Şeker, kolesterol tansiyon gibi sağlam olan hücrelerin üzerine yük bindiren faktörleri müdahale edebiliyoruz.”

Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinin tedavi açısından çok önemli olduğunu anlatan Ünlü, “Haftada bir veya iki buğulama balık ve bol bol yeşillik tüketilmesi hastalığın tedavi başarısında önemli yer tutuyor. Her insanın genel sağlığında zorunlu olan faktörler bizim kurumaya müsait olan göz hücrelerini korumamıza yardımcı oluyor” diye konuştu.