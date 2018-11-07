Aziz Kocaoğlu'ndan MHP İl Başkanı'na ziyaret

Eylül ayında göreve gelen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i makamında ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlere 5 ay gibi kısa bir süre kaldığını ve herkesin şafak saydığını esprili bir şekilde dile getirerek, “Ben gideceğim diye şafak sayıyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yerel seçimlere 5 ay gibi kısa bir süre kaldığını ve herkesin şafak saydığını esprili bir şekilde dile getiren Başkan Kocaoğlu, “Ben gideceğim diye şafak sayıyorum” dedi.

MHP İzmir İl Başkanı olarak atanan Veysel Şahin'e görevinde başarılar dileyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Her seçim arifesinde il başkanlarımızı dolaşıyorum. Belediyenin salonu, bütün imkanları bütün siyasi partilerimizin yer müsait olduğu müddetçe seve seve kullanabilirsiniz. İzmir'de kardeşçe, seçimlerimizi 15 yıldır hep iyi niyetle, birbirimizi kırmadan, kimseyi üzmeden geçirdik. Kim kazandıysa tebrik ettik. Yine böyle bir seçim ortamının geçmesini diliyorum. Siz de bu konuda zaten hassassınız” ifadelerini kullandı.

“İzmirliler kimse teveccüh gösterirse ona devredeceğiz”

Aday olmama kararını ailesiyle ailesiyle beraber aldığını anlatan Başkan Kocaoğlu, siyasetin yaşam boyu yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset yaşam boyu yapılır. Partinize, düşüncenize, kendinize en yakın gelen partide siyasete katkıda bulunmak ve sağlıklı insanların seçilmesi için katkıda bulunacağız. Ama şartlar öyle getirdi, nasibimizde de varmış, 15 yıl sonra kendi isteğimle, ailemle karar verip aday olmamaya karar verdim. 15 yıllık sürenin hizmet için yeterli olduğunu, yeni arkadaşların gelmesi gerektiğini, siyasette hizmetin bayrak yarışı olduğunu, genelde ülkeyi yerelde ileriye götürmek için çalışacağız. Bundan dolayı da şu anda 15 senenin sonunda, 5 ay sonra da Allah nasip ederse görevimizi İzmirliler kime teveccüh gösterirse ona devredeceğiz. Bahtın açık olsun, ayağın taşa değmesin diyeceğiz, evimize gideceğiz.”

"İzmir'e hizmet etmek bizim de amacımız"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Hayırlı olur inşallah. Sizin tecrübeli olduğunuzu biliyoruz. Güzel İzmir'imize hizmet etmek bizim de amacımız, isteğimiz. Allah razı olsun, yolunuz açık olsun, yeni bir yola girdiniz” diye konuştu.