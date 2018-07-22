Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi gençlerin umudu oldu

Üniversite adaylarına sağladığı ders desteği ile yüzde 92’lik başarı oranını yakalayan Merkez, 2018-2019 dönemi üniversite hazırlık ders desteği programı için ön kayıtları 23 Temmuz’dan itibaren almaya başlayacak.

Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi açıldığı günden bu yana öğrencilerin elinden tutarak üniversite hayallerini gerçekleştiriyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin sembolü olan Merkez, üniversiteye hazırlanan gençlerin vazgeçilmez adresi oldu. 2017- 2018 eğitim öğretim döneminde ders desteği verdiği 270 Bucalı adayı lisans ve ön lisans programlarına yerleştirme başarısı gösteren Merkez, yüzde 92’lik başarı ortalamasıyla göz dolduruyor.

Yeni dönem 17 Eylül’de başlıyor

2018- 2019 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını süratle sürdüren Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi (BEM) yeni dönemin üniversite hazırlık kursları için programını açıkladı. Bucalı adaylara ücretsiz olarak kapılarını açan Merkez, üniversite hazırlık kursları için ön kayıtların 23 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Merkezden ders desteği almak için başvuran adaylar 27-28 ve 29 Ağustos tarihlerinde yapılacak seviye tespit sınavının ardından, 17 Eylül’den itibaren eğitimlerine başlayacak. Yeni eğitim döneminde 240 üniversite adayına eğitim vermeyi planlayan Merkezde dersler 15 Haziran 2019’a kadar sürecek.

Modern ve teknolojik Merkez

Fiziki ve teknik koşullarda son teknoloji ile donatılan, 600 bin lira maliyetle 6 katlı olarak düzenlenen Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi, engelli kullanımına da uygun olarak hizmet veriyor. Zemin katında, öğrencilerin boş zamanlarını okuyarak ve dinlenerek geçirebilecekleri kafeterya ve kitap kafe yer alan Merkezin 1, 2, 3 ve 4. katlarında ise 10 ve 15 kişilik ikişer adet derslik bulunuyor.