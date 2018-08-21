Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’ne rekor başvuru

Açıldığı günden bu yana hem gençlerin hem de ailelerin elinden tutan merkeze yeni dönem için 400 üniversite adayı başvurdu.

Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır ilkesiyle çalışmalarına yön vererek ailelerin eğitim giderlerine destek amacıyla Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’ni hayata geçiren Buca Belediyesi, binlerce öğrencinin umudu oldu. Üniversite adaylarına sağladığı ders desteği ile yüzde 92’lik başarı oranını yakalayan Merkezin 2018-2019 dönemi üniversite hazırlık ders desteği programına 400 öğrenci başvurdu.

Dersler 15 Haziran 2019’a kadar sürecek

Öğrencilerin rekor başvurusuyla onurlanan merkez, lisans ve ön lisans programlarına hazırlanan gençlerin ders desteği ihtiyaçlarına tüm yönleriyle cevap verecek teknik donanım ve eğitim kadrosuyla yeni dönem hazırlıklarını tamamladı.

Öğrencilerin elinden tutarak üniversite hayallerini gerçekleştiren Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi, yeni dönem için ön kayıt yaptıran adaylara 27-28 ve 29 Ağustos tarihlerinde seviye tespit sınavının ardından 17 Eylül’den itibaren eğitim dönemine başlayacak. Yeni eğitim döneminde 240 üniversite adayına eğitim vermeyi planlayan merkezde dersler 15 Haziran 2019’a kadar sürecek.

Modern ve teknolojik merkez

Fiziki ve teknik koşullarda son teknoloji ile donatılan, 600 bin lira maliyetle 6 katlı olarak düzenlenen Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi, engelli kullanımına da uygun olarak hizmet veriyor. Zemin katında, öğrencilerin boş zamanlarını okuyarak ve dinlenerek geçirebilecekleri kafeterya ve kitap kafe yer alan merkezin 1, 2, 3 ve 4. katlarında ise 10 ve 15 kişilik ikişer adet derslik bulunuyor.