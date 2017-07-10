Aziz Sancar, bilim insanlarını Türk Evi’nde yetiştirecek

Mardin’den İstanbul’a, İstanbul’dan da ABD’ye uzanan yolculuğunda kültür şoku yaşayan Aziz Sancar, ABD’de yaşadığı ilk yıllarda çok zorlandı. ABD’de yaşadığı bölgede Türklere yardım edebilecek kimse olmadığı için, ABD’de yaşayan Türklerin sorunlarına yardımcı olabilecek ve Türk öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine destek olabilecek bir Türk Kültür Evi kurma hayali vardı. Aldığı Nobel ödülüyle Türkiye’ye gurur yaşatan Aziz Sancar, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2008 yılında temellerini oluşturduğu Türk Kültür Evi’ni büyüterek öğrenciler yetiştirecek.

Chapel Hill, North Carolina’da 9 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Türk Kültür Evi, toplamda bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak. Türk Kültür Evi’nin ana salon zemini, ıslak alanları, binanın girişi ve arka bahçesi ve dış cephesi Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından sağlanacak Türk mermeri ile kaplanacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği ayrıca, Türk Kültür Evi’nin bahçesine Atatürk ve Piri Reis heykelleri yaptıracak. Bu kapsamda ABD Kuzey Karolina eyaletine ziyarette bulunan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk Kültür Evi Projesi’nin detaylarını oluşturdu.

Mimarisinde ilk TBMM binasından esinlenildi

ABD’de okuyan Türk ve yabancı öğrencileri bir araya getirecek, mimarisinde ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının mimarisinden esinlenilen Türk Kültür Evi’ne destek olmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “7-8 ay önce ön protokolle EİB olarak doğaltaşların, mermerlerin ve bahçede Türk Kültür Evi’nin ruhunu yansıtacak heykellerin yapılması ile ilgili ön protokolümüz vardı. Artık proje tamamlandı, mimarlarla renk ve ölçü miktarının netleşmesiyle ilgili ön görüşme ve nihai protokolü yaptık. Orada bütün detaylarıyla projeyi anlattıklarında gerçekten mutlu olmamak, farklı bir dünyaya girmemek mümkün değil, muhteşem bir yapı .TBMM’nin ilk siluetinden etkilenen bir mimari proje. Bina Türk kültürünü yansıtan bir yapı. Mardin taşları var ve Türk doğaltaşları da bunu taçlandıracak” dedi.

5 milyon dolarlık proje

Projeye Türk mermerlerinin tanıtımını da sağlayacağını dile getiren Kaya, “Ciddi bir proje, yaklaşık 5 milyon dolarlık bir proje alınan arsa dışında. Bunun dışında Türkiye’den ciddi destekler var. Türk firmalarından destekler var. Eminim Türkiye Cumhuriyeti Devleti de elinden gelen destekleri esirgemiyor. Bizim de çorbada tuzumuzun olmasında tabii ki gurur duyuyoruz. Tüm mermerlerini üyelerimizle paylaşarak bağış yapıyoruz” dedi.

Hem öğrencilere hem de ilişkilere etki edecek

Bilimsel çalışmalarını ABD’de sürdüren Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’nü kazanarak Türk gençlerinin hedeflerinin çıtasını daha yukarı taşıdığının altını çizen Kaya, “Ciddi bir öğrenci kapasitesi, konaklamalı ve eğitimli bir alan oluşturulmuş. Orada Türk-Amerikan derneklerinin bir arada olduğunu gördük, onlar için küçük bürolar yapılmış. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinin sürekli canlı olacağı alanlar oluşturulmuş. Amerikalı bayanlara Türk yemeklerini öğretecek bir profesyonel mutfak dizayn edilmiş. Orada şunu görüyorsunuz, orada sürekli yaşanabilecek. Hem giden öğrenciler açısından ciddi bir alan ama oradaki Türk-Amerikan ilişkilerini de canlı tutacak. Aziz Sancar’ın şahsında tam bir lobi merkezi işlevi de görecek. Çok mutlu olduk. Dünyada artık ülkelerin ilişkileri bu tür etkinliklerle daha güçleniyor ve sağlıklı hala geliyor. Bize gösterdikleri bir yer var. Türk-Amerikan ilişkileri parlamenter düzeyde düzenleyen bir araya geleceği etkinlikler yapılacak. Türk Kültür Evi’nde kalacak gençlerimiz de Aziz Sancar gibi değerli bilim insanları olarak yetişecek ve insanlığa hizmet edecek” diye konuştu.

Bahçeye Atatürk ve Piri Reis heykelleri yaptırılacak

Başkan Kaya, iki kat olarak inşa edilen Türk Kültür Evi’nin arka bahçesine konulmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Amerika’nın yer aldığı ilk dünya haritalarını çizen ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınan, Osmanlı denizcisi ve kaptanı Piri Reis’e ait 2 adet heykel yaptıracakları söyledi.

Türk Kültür Evi

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, yapılacak olan Türk Kültür Evi’nin özelliklerini ise şöyle anlattı:

“İki ayrı bina olarak inşa edilecek olan kültür merkezi ve iki katlı müstakil misafirhane olarak tasarlandı. Kültür merkezinde Türkçe derslerinin verileceği derslikler, ebru sanatı, resim derslerinin verileceği etkinlik alanları, Atatürk ve Türk kültürünü anlatan yazılı ve görsel yayınların yer alacağı bir kütüphane, kütüphanenin bir bölümünde el işçiliği ile hazırlanmış Mardin Taşları ve Aziz Sancar’ın çocukluğunun geçtiği evin temsili bir bölümü, Amerikalı bayanlara Türk yemekleri kursunun verileceği bir mutfak, Türk öğrencilerin vakit geçirebileceği çay odası ve Türk Amerikan derneklerinin ofisleri yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti tarafından North Carolina Fahri Konsolosu ilan edilen Gwen Sancar’ın da bir çalışma odası olacak.

Müstakil misafirhane binasında ise 8 ile 10 öğrenci isterlerse aileleriyle birlikte kalabilecekler. Modern Türk izleri taşıyacak projede tavanda güneş enerjisi panelleri olacak. Güneş enerjisi panelleri ile Kültür Evi’nin ihtiyacı olan enerji tamamen doğadan sağlanacak. Hafif meyilli bir alanda inşa edilecek projede yukarıdan aşağıya doğru akan sular 250 tonluk depoda tutularak kanalizasyona verilmek yerine tekrar bahçe sulaması ve tuvaletlerde kullanılacak. Binanın arka tarafında ise Türk kültürüne ilişkin etkinliklerin gerçekleştirileceği bir bahçe ve bahçe içerisinde 200 kişilik kapasiteli bir açık hava etkinlik alanı yapılacak. Türk Kültür Evi’nin inşa edileceği Chapell Hill Bölgesi’nin çok fazla yağış alması sebebiyle bina dış cephe kaplamalarında kullanılacak mermerlerde yağmur sularında etkilenmeyen satin lak isimli özel bir yüzey cilalama işlemi uygulamaya karar verdik. Söz konusu yüzey işlemi neticesinde binanın dış cephesi yıllarca ilk günkü yeniliğini koruyacak.”