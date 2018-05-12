Aziz Yıldırım’dan "1907 Okul 1907 Pota"

1907 okul 1907 Pota Projesi kapsamında, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Köseler köyü ilkokulu bahçelerine kurulan basketbol potalarının açılışını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım gerçekleştirdi.

Tören için gidilen okulda, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılırken, pota kurulan okulun müdür yetkili öğretmeni Tayfun Bengi, Yıldırım’a plaket verdi. Öğrenciler Aziz Yıldırım’a sevgi gösterisinde bulunurken, açılış törenine Asbaşkan Önder Fırat ile Fenerbahçe şube başkanları da katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 1907 köye 1907 basket potası hediye edilecek proje ile ilgili bilgiler verirken, 500’den fazla okulda projeyi hayata geçirdiklerini açılayarak, "Bu projedeki amacımız çocuklarımızın spor alışkanlıklarını geliştirmek. Basketbolu sevdirmek. Gençleri sokaklardan kurtarıp kendilerini spora adamalarını sağlamak. Projemizi bundan sonra devletle beraber el ele yapmaya çalışacağız. Bu bölgede de ihtiyacı olan yerler varsa dernek başkanına başvurabilirler" dedi.

Tören halkoyunu gösterileri ve plaket töreninin ardından sona erdi. Yıldırım, törenin ardından bol bol fotoğraf çektirdi.