Babalar Günü’nü tavla oynayarak kutladılar

İzmir Tavla Derneği işbirliğinde Alsancak’ta düzenlenen ’Babamla Tavla Oynuyorum’ turnuvasına katılanlar şampiyonluk kupasını kazanmak için büyük mücadele ortaya koyarken, Babalar Günü’nde çocuklarıyla keyifli bir gün geçirme fırsatı da buldu.

İlki düzenlenen turnuvanın açılışını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Tavla Derneği Kurucu Başkanı Hilmi Göçhan ile birlikte yaptı. 100 yarışmacının katıldığı turnuvanın bir ilk olduğunu dile getiren Başkan Pekdaş, turnuvaya katılanlara bol şans diledi. Bu yıl Babalar Günü’nü farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyleyen Pekdaş, “Ülkemiz pek de iyi günlerden geçmiyor. Adaletsizlik yüzünden evlatlarından ayrılmış babalar, babalarından ayrılmış evlatlar var. Oysa bir devleti devlet yapan en önemli kavram adalettir. Adaletin olduğu yerde huzur vardır, kalkınma vardır, güven vardır. Bu nedenle biz bu Babalar Günü’nde babalar ve evlatları birbirlerinden ayrı kalmasın, birlikte tavla oynasınlar istedik. Ülkenin bereketi artsın, adaletsizliğin zulmü altında kimse üzülmesin istiyoruz. Babalarından veya evlatlarından adaletsizlik nedeniyle ayrı kalanlara, bu adaletsizliğin ortadan kalkması için adalet yürüyüşü yapan tüm babalar ve oğullarına ’selam olsun’ diyorum. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

7 saat sonunda kazanan belli oldu

Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı’nda kurulan masalarda gerçekleşen turnuva keyifli ama bir o kadar da kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Eleme usulü yapılan turnuva yaklaşık 7 saat sürdü. Çekişmeli geçen maçlar sonunda ilk üçe girenlere birer tavla ve tavla şeklinde tasarlanan özel bir plaket verildi. Zorlu geçen mücadeleler sonunda rakiplerini yenen Birol Takyen birinci olurken, Halil Ünleyen ikinci, Hilmi Uğurdemir ise üçüncü oldu.