Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 11:38

Babalar Günü’nü tavla oynayarak kutladılar

Konak Belediyesi Babalar Günü’nde İzmirli babalar ve çocuklarını tavla turnuvasında bir araya getirdi.

Babalar Günü’nü tavla oynayarak kutladılar

18 Haziran 2017 11:38

İzmir Tavla Derneği işbirliğinde Alsancak’ta düzenlenen ’Babamla Tavla Oynuyorum’ turnuvasına katılanlar şampiyonluk kupasını kazanmak için büyük mücadele ortaya koyarken, Babalar Günü’nde çocuklarıyla keyifli bir gün geçirme fırsatı da buldu.


İlki düzenlenen turnuvanın açılışını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Tavla Derneği Kurucu Başkanı Hilmi Göçhan ile birlikte yaptı. 100 yarışmacının katıldığı turnuvanın bir ilk olduğunu dile getiren Başkan Pekdaş, turnuvaya katılanlara bol şans diledi. Bu yıl Babalar Günü’nü farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyleyen Pekdaş, “Ülkemiz pek de iyi günlerden geçmiyor. Adaletsizlik yüzünden evlatlarından ayrılmış babalar, babalarından ayrılmış evlatlar var. Oysa bir devleti devlet yapan en önemli kavram adalettir. Adaletin olduğu yerde huzur vardır, kalkınma vardır, güven vardır. Bu nedenle biz bu Babalar Günü’nde babalar ve evlatları birbirlerinden ayrı kalmasın, birlikte tavla oynasınlar istedik. Ülkenin bereketi artsın, adaletsizliğin zulmü altında kimse üzülmesin istiyoruz. Babalarından veya evlatlarından adaletsizlik nedeniyle ayrı kalanlara, bu adaletsizliğin ortadan kalkması için adalet yürüyüşü yapan tüm babalar ve oğullarına ’selam olsun’ diyorum. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.



7 saat sonunda kazanan belli oldu


Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı’nda kurulan masalarda gerçekleşen turnuva keyifli ama bir o kadar da kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Eleme usulü yapılan turnuva yaklaşık 7 saat sürdü. Çekişmeli geçen maçlar sonunda ilk üçe girenlere birer tavla ve tavla şeklinde tasarlanan özel bir plaket verildi. Zorlu geçen mücadeleler sonunda rakiplerini yenen Birol Takyen birinci olurken, Halil Ünleyen ikinci, Hilmi Uğurdemir ise üçüncü oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!