’nin cenazesi ailesi tarafından alındı.
Herkesi kahreden üzücü olay Bayındır ilçesinde yaşanmış, babası Ali Ç. ile annesi Derya Ç. seraya çalışmaya gittiği sırada evde bulunan 8 yaşındaki Muhammed Mustafa Ç., babasının tabancasıyla oynadığı esnada silahın ateş alması sonucunda hayatını kaybetmişti. Silahın ruhsatsız olduğu iddia edilirken, yaşanan olay herkesi üzdü.
Öte yandan 8 yaşındaki talihsiz çocuğun cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adlı Tıp Kurumundan alındı. Ailenin oldukça bitkin olduğu gözlemlenirken, minik Muhammed’in cenazesinin Şanlıurfa’da defnedileceği belirtildi.