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29 Ağustos 2018 12:46

Babasının silahıyla oynarken kendini vuran minik Muhammed’in cesedi alındı

İzmir’in Bayındır ilçesinde iddialara göre babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucunda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Mustafa Ç.

Babasının silahıyla oynarken kendini vuran minik Muhammed’in cesedi alındı

29 Ağustos 2018 12:46

’nin cenazesi ailesi tarafından alındı.


Herkesi kahreden üzücü olay Bayındır ilçesinde yaşanmış, babası Ali Ç. ile annesi Derya Ç. seraya çalışmaya gittiği sırada evde bulunan 8 yaşındaki Muhammed Mustafa Ç., babasının tabancasıyla oynadığı esnada silahın ateş alması sonucunda hayatını kaybetmişti. Silahın ruhsatsız olduğu iddia edilirken, yaşanan olay herkesi üzdü.


Öte yandan 8 yaşındaki talihsiz çocuğun cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adlı Tıp Kurumundan alındı. Ailenin oldukça bitkin olduğu gözlemlenirken, minik Muhammed’in cenazesinin Şanlıurfa’da defnedileceği belirtildi.




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