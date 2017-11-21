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21 Kasım 2017 10:42

Bademler ve Ovacık’a 4.7 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla’nın Bademler ve Ovacık mahallelerinde eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu şebekesini 4.

Bademler ve Ovacık’a 4.7 milyon liralık yatırım

21 Kasım 2017 10:42

7 milyon liralık yatırımla yeniliyor.


İzmir’in turistik ilçesi Urla, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün yatırımlarıyla sağlıklı altyapıya kavuştu. 13 yılda 74.3 milyon liralık yatırımla ilçenin başta evsel atık su sorunu çözülürken, sağlıklı su ve kanal alt yapısı oluşturuldu; açılan yeni kuyularla su sıkıntısı ortadan kaldırıldı.


İlçede yatırımlarına hız kesmeden devam eden İZSU, son olarak Bademler ve Ovacık mahallelerinin içme suyu şebekelerini yenilemeye de başladı. Toplam 30 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 11 kilometrelik iletim hattı yenileme çalışmaları kapsamında Ovacık’taki şebeke ve iletim hattı yenileme çalışmaları tamamlandı. Bademler İçme Suyu Deposu ile Çınaraltı İçme Suyu Deposu arasında iletim hattı yenileme çalışmalarını sürdüren İZSU ekipleri, ardından Bademler’in içme suyu şebekesini yenileyecek ve Bademler’e bir adet içme suyu deposu inşa edecek. 4 milyon 743 bin liraya mal olacak çalışmalar 2018 yılı Nisan ayında tamamlanacak. Çalışmalar bitirildiğinde özellikle yaz aylarında eskiyen ve kaçaklara neden olan iletim ve şebeke hatları nedeniyle su sıkıntısı yaşayan Bademler ve Ovacık mahalleleri, sağlıklı ve kesintisiz bol suya kavuşacak.




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