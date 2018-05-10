Bağarası’nda ‘Doğal Ürünler Bahar Şenliği’

‘ Bağarası Pazar Yeri’nde, saat 12.00’de başlayacak şenlikte, halk oyunları ve dans gösterileri, yarışmalar, pop konserleri ve palyaço etkinlikleri yapılırken, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar da açılacak. İzmirlileri şenliğe davet eden Bağarası Gençlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Özkan, ilk kez gerçekleştirecekleri Bağarası Doğal Ürünler Bahar Şenliği’ni geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’da ‘‘Bu Cumartesi günü, baharın en güzel renklerini ve coşkusunu, güzel Bağarası’nda karşılayacağız. Tüm halkımızı, bu yıl ilkini düzenlediğimiz ‘Bağarası Doğal Ürünler Bahar Şenliği’mize katılmaya davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.