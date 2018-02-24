Bahar çiçeklerle ’merhaba’ dedi

İkinci cemrenin 27 Şubat’ta suya düşeceğine inanılan cemrelerin üçüncüsü de 6 Mart’ta toprağa düşecek.

Havanın ısınmaya başlaması anlamına gelen cemre düşmelerinin ardından 21 Mart’ta da güneşin tam tepeden vurduğunu ve gün ile gecenin eşitlendiğini belirten uzmanlar, Nevruz olarak adlandırılan yenigün bayramının baharın asıl müjdecisi olduğunu söylüyorlar.

Ödemiş’in meyve fidanı üretimi ile ünlü Bademli beldesini ziyaret eden vatandaşlar da baharı müjdeleyen çiçeklerin açılışını yakından görme olanağı buldular. Kütüphane Müdürü Sevda Talu, Avukat Safiye Özçelik ve Öğretmen Ümran Ateş Akça, çiçek açan meyve ağaçlarının içinde poz verip selfie (özçekim) yaptı. Bu yıl Ödemiş’te kış yaşanmadığını belirten Safiye Özçelik, “Kış yaşanmadı ama biz yine de baharı özlemişiz. Günün yorgunluğunu atmak için şöyle bir Bademli gezisi yapalım dedik. Her taraf çiçek açmış. Her taraf renge bürünmüş’ dedi.