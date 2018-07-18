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18 Temmuz 2018 13:50

Bahçe konserleri Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın ile sürüyor

İzmir’de düzenlenen bahçe konserleri üçüncü haftasına girerken, Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın da şarkılarıyla hayranlarını coşturacak.

Bahçe konserleri Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın ile sürüyor

18 Temmuz 2018 13:50


İzmir’de bahçe konserleri üçüncü haftasına girdi. Yaz aylarının keyfini birbirinden özel konserler ile sürdüren İzmirliler ise bu kez Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın ile coşacak. Misafirlerine unutulmaz saatler yaşatan İzmir Optimum AVM’de sahne alacak isimler, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca saat 18.30’da sevenleriyle buluşacağı ifade edilirken, 21 Temmuz Cumartesi günü Kiremitçi ve Fışkın da, çimlerin üzerinde ve açık havada İzmirlilere keyifli dakikalar yaşatacak. Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın, en romantik aşk şarkılarını söyleyerek zaman zamanda hayranlarından gelen istek parçalarını yorumlayacak.




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